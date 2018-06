Anzeige

Speyer.Die Aufstellung eines Bebauungsplans und parallel dazu eine auf zwei Jahre angelegte Veränderungssperre sehen Oberbürgermeister Hansjörg Eger und Stadtentwickler Bernd Reif als adäquate Lösung, um die Weichen für die Zukunft im Bereich des Industriehofs zu stellen. Am 12. Juni soll ein Antrag im Bauausschuss eingebracht werden.

Nachdem die Erbengemeinschaft das Gelände an der Franz-Kirrmeier-Straße an einen privaten Investor veräußert hat, sollen Nutzungskonflikte aufgelöst werden. „Es geht nicht mehr allein um den Industriehof, sondern um das gesamte Umfeld entlang der Franz-Kirrmeier-Straße“, machte Eger deutlich. Den wesentlichen Konflikt kündige aktuell das Wohngebiet Rheinpark an. Eger dazu: „Wir wollen auf keinen Fall ein reines Wohngebiet, sondern auf jeden Fall den kleingewerblichen Charakter erhalten.“

Altlasten in den Griff bekommen

Problematisch seien die Altlasten, die im Boden vorhanden sind. „Die müssen wir in den Griff bekommen“, meinte der OB. Eine komplette Versiegelung, wie im Falle des Lidl-Logistikzentrums am Übergang zur Auestraße vorgenommen, müsse heutzutage angesichts anderer möglicher Methoden nicht mehr vorgenommen werden. Wichtig sei es der Stadt daher, nicht nur die Planungshoheit innezuhaben, sondern auch die besondere Atmosphäre des Gewerbeparks zu schützen. „Wir wollen keine Fakten schaffen, die einer anderen, späteren Planung widersprechen“, betonte Eger.