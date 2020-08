Kleuker-Orgel im Blick

Speyer.Drei Schwerpunkte bestimmten den Jahresbericht von Dekan Markus Jäckle bei der Mitgliederversammlung des Bauvereins Gedächtniskirche im Martin-Luther-King-Haus. Jäckle, der den Bauverein als Vorsitzender leitet, ging ausführlich auf die Folgen der Corona-Pandemie, die geplante Renovierung der großen Kleuker-Orgel und den Neubau der Chororgel ein.

„Hier sitze ich, ich kann nicht anders!“ Ob bei Gottesdiensten, Konzerten oder anderen Veranstaltungen – mit dem Martin Luther zugesprochenen Zitat sind derzeit die Plätze in der Gedächtniskirche markiert. Damit soll der von Gesetzgeber und Gesundheitsbehörden verordnete Abstand gewahrt werden. Eine von vielen Verhaltensregeln, die nach Jäckle zwar nötig sind, das Zusammenleben in der Kirchengemeinde aber massiv einschränken.

Daher erfordere diese noch nie dagewesene Situation in einer demokratisch geprägten Gesellschaft einen breiten Konsens, betonte Jäckle. Um bedauernd festzustellen, dass dieser leider nicht überall in gleichem Maße vorhanden sei. So formierten sich Widerstände und Proteste von „Anti-Corona-Schutz-Demonstranten“, es würden Fragen nach der Wahrheit hinter den Nachrichten aufgeworfen, virologisch-medizinische Einschätzungen angezweifelt und die Richtigkeit von Entscheidungen und Statistiken bestritten. „Und das mit kaum nachvollziehbaren Argumenten wie der Behauptung, es handle sich um großangelegte Manipulationen“, kritisierte Dekan Jäckle.

Wahrheit erweise sich aber vor allem im Diskurs, leitete der Dekan auf die Bedeutung der Gedächtniskirche über, die als Denkmal der Protestation von 1529, dem historischen Verlauf der Entwicklung des Protestantismus in Deutschland und der in Speyer intensiv gepflegten Einigkeit der Ökumene zwischen Bistum und Landeskirche sowie vielen aktuellen Themen der Zeit mit ihrem Namen für diesen Meinungsstreit stehe.

Gelungene Beleuchtung der Vorhalle

In weiteren Ausführungen ging Jäckle auf die ebenfalls im breiten Konsens aller Beteiligten abgeschlossene Beleuchtung der lutherischen Vorhalle an der Gedächtniskirche ein, in der man in einer plastisch anmutenden Szenerie die Statue von Martin Luther in sichtbarer Heraushebung von den ihn umgebenden Fürsten bewundern könne. Die Kosten für diesen Teil der neuen Kirchenbeleuchtung bezifferte Jäckle auf zirka 33 000 Euro.

In einer anderen finanziellen Dimension bewegt sich die geplante Renovierung der großen Kleuker-Orgel, um die laut Jäckle schon lange ein größerer Diskurs entbrannt sei. So fand am 31. August 2019 im King-Haus ein Symposium zur Zukunft der Orgel statt, bei dem ein breiter Konsens über die grundsätzliche Notwendigkeit einer Renovierung herrschte. Konstatiert wurde aber auch, dass der Zustand nicht so schlecht sei, als eine Renovierung unaufschiebbar wäre. Einigkeit herrschte darüber, den Orgelprospekt als Schauseite zu erhalten und lediglich das eigentliche Tasteninstrument dem Neubau zu unterziehen. Nichtsdestotrotz beläuft sich die Kostenschätzung für das Vorhaben auf mindestens 1,3 Millionen Euro.

Finanziell etwas besser sieht es bei der ebenfalls maroden Chororgel aus, die durch einen bereits beschlossenen Neubau ersetzt wird, wodurch die Kirche auf jeden Fall über eine spielbare Orgel verfügt. Den Zuschlag hat eine Fachfirma aus Bonn erhalten, die Anfang 2020 mit der Fertigung begonnen habe. Der Einbau soll im Frühjahr 2021 erfolgen. Die Einweihung des gut zur Hälfte vom Bauverein finanzierten, 530 000 Euro teuren Instrumentes ist fürs Pfingstwochenende 21 geplant.

Jäckle freute sich außerdem über eine aktualisierte Neuauflage des aus den 1990er Jahren stammenden kleinen Kirchenführers „Die Gedächtniskirche der Protestation zu Speyer am Rhein“ von Otto Böcher. Leider habe es der am 27. Februar im Alter von 85 Jahren verstorbene evangelische Theologe und frühere Professor für Neues Testament an der Uni Mainz nicht mehr erleben dürfen.

Der Vorsitzende des Bauvereins schloss mit dem Hinweis, dass für interessierte Besucher am Samstag, 5. September, um 14.30 Uhr eine öffentliche Führung in der Gedächtniskirche stattfinde.

