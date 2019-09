Klimaschutz endlich leben

Eigentlich verständlich, dass Bewohner der Hirschstraße sich dagegen wehren, dass ihnen ein Bahnsteig vor die Tür gesetzt, der in seiner Höhe das Niveau ihres ersten Obergeschosses erreicht. Eigentlich nicht zu verstehen, dass Bürger dieses Wohnviertels Angst vor parkenden Autos haben. Wer mit dem Auto zur S-Bahn will, findet Parkplätze an den bestehenden S-Bahn-Haltestellen im Hauptbahnhof und in Nord-West. Deshalb sind ja auch am dritten Haltepunkt nur Fahrrad-Stellplätze geplant.

Gesetzt haben Bahn und Stadt vor allem auf zu Fuß kommende Bahnnutzer aus dem Gebiet: Süd-Anwohner, Schüler der drei Gymnasien und Besucher des Vincentius-Krankenhauses. Deshalb gibt’s auch eine Unterführung.

Die Befürworter verfügen über stichhaltigere Gründe: Der Bedarf eines dritten Bahnhalts ist nachgewiesen. Jeder Verkehrsteilnehmer, der aus dem Auto auf die Bahn umsteigt, ist weg von der Straße. Man darf über Klimaschutz nicht nur reden, sondern muss auch Zeichen setzen, den Umweltschutz leben. Ein Argument für den Haltepunkt Süd ist die bessere Koordination der Schließzeiten der Bahnschranken in der Schützenstraße, bei Zügen aus Germersheim.

Knackpunkt: Das Projekt wird über das Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) des Bundes finanziert. Das bedeutet, dass sowohl Bund, Bahn, Land und die Stadt an der Finanzierung beteiligt sind. Nur wenn alle Finanzierungsträger zustimmen, kann das Projekt verwirklicht werden. Ohne Zustimmung der Stadt Speyer kann die Bahn den Haltepunkt nicht bauen.

Die lange Vorlaufzeit spielt Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler in die Karten. Denn sie und die SPD-Ratsfraktion (10 Sitze) sind gegen das Projekt. Auch die Speyerer Wählergruppe (4) will den Süd-Punkt nicht. Befürworter sind CDU (11), Grüne (9)und die beiden FDP-Ratsmitglieder, wohl auch BGS-Vertreter Claus Ableiter. Zünglein an der Waage könnten die vier Mitglieder der AfD und die zwei Linken sein. Bei 44 Ratsmitgliedern müssen 23 zustimmen – bei mehreren Enthaltungen genügen weniger Ja-Stimmen für die Finanzierungszusage. Für Spannung ist also gesorgt. Das riecht nach heißem Herbst, aber hoffentlich noch dieses Jahr . . .

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 16.09.2019