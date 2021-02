Klipfelsau wegen des Druckwassers gesperrt

Speyer.Die Stadtverwaltung hat jetzt die Wiesen in der Klipfelsau, angrenzend an die Rheinallee, wegen des steigenden Druckwassers, bedingt durch das Hochwasser des Rheins, abgesperrt. Der Baubetriebshof hat an allen Zuwegungen gut sichtbare Absperrschranken aufgestellt.

Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler bittet alle Bürger darum, die Sperrungen zu beachten, den Deichen fernzubleiben und den grassierenden Hochwassertourismus zu unterlassen. Dies diene sowohl dem Eigenschutz im Bereich der Unfallprävention als auch dem Schutz der Deiche. zg/Bild: Stadt

