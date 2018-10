Knaben lassen Marienmonat erklingen

Speyer.Unter dem Titel „Magnificat“ beteiligt sich der Kölner Domchor in der Musikreihe „Cantate Domino“. Der renommierte Knabenchor bringt bei dem Konzert im Speyerer Dom am Samstag, 13. Oktober, um 18 Uhr Chormusik zum Marienmonat Oktober zu Gehör. Auf dem Programm stehen Werke von Giovanni Pierluigi da Palestrina, Johann Sebastian Bach, Anton Bruckner, Arvo Pärt, John Rutter und anderen. Der Eintritt zur Reihe „Cantate Domino“ ist frei, um eine Spende am Ausgang wird gebeten.

Seit mehr als 150 Jahren ist der Kölner Domchor – ein Knabenchor mit Männerstimmen – wesentlicher Bestandteil der Liturgie im Hohen Dom zu Köln. Darüber hinaus hat sich der 1863 wiedergegründete Chor durch Konzerte im Dom selbst, in der Kölner Philharmonie oder der Oper weit über Köln hinaus einen Namen gemacht. Dabei arbeiten die Sänger mit den großen musikalischen Institutionen der Stadt zusammen: Mit dem Gürzenichorchester und der Kölner Oper, mit den Ensembles des Westdeutschen Rundfunks wie mit zahlreichen Chören und Orchestern aus Stadt und Region. Das Repertoire umfasst vorwiegend Werke aus Renaissance und Barock, aber auch Chormusik aus dem 20. Jahrhundert.

Auch international erfolgreich

Geleitet wird der Domchor seit 1987 von Professor Eberhard Metternich, der die Sänger zu zahlreichen Erfolgen bei nationalen und internationalen Chorwettbewerben führte. Im Mai 2002 wurde der Chor in Osnabrück als bester deutscher Knabenchor ausgezeichnet. Auch auf zahlreichen Konzertreisen ins europäische und internationale Ausland begeisterte der Domchor. So gestalteten die Sänger zusammen mit dem Kölner Kammerorchester am Pfingstsonntag 2009 ein Pontifikalamt im Petersdom mit Papst Benedikt XVI..

Nach Konzertreisen in die USA und nach Kanada, Mexiko und Israel, nahm der Domchor zuletzt im Jahr 2016 an einem internationalen Chorfestival im italienischen Lecco teil. Im Sommer 2017 führte die Sänger eine Reise nach Südamerika mit Auftritten in Buenos Aires und Rio de Janeiro. Der Kölner Domchor ist Mitglied von „Pueri Cantores“, dem internationalen Verband katholischer Kinder- und Jugendchöre. zg

