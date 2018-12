Knabenchor aus Mainz

Speyer.Die Freude auf die Ankunft des Herrn bestimmt die Reihe „Cantate Domino“ der Dommusik Speyer. Das schreibt das Bistum in seiner Pressemitteilung. Die Konzerte von etwa einer Stunde Dauer finden jeweils samstags um 18 Uhr statt. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird dann jeweils am Ausgang der Kathedrale gebeten.

Am Vorabend des dritten Adventssonntags, also Samstag, 15. Dezember, um 18 Uhr, gastiert der Mainzer Domchor in Speyer, einer der traditionsreichsten Knabenchöre Deutschlands. „Gaudete in Domino“ ist der Titel dieses Konzertes mit Chor- und Orgelmusik von Giovanni Pierluigi da Palestrina, Orlando di Lasso, Johannes Eccard, Andreas Hammerschmidt, Felix Mendelssohn Bartholdy und Anton Bruckner. Der Speyerer Domorganist Markus Eichenlaub wird an diesem Abend die Orgel spielen.

Der Herr ist nahe

Der Ausruf „Freuet euch, der Herr ist nahe!“ betitelt dann das letzte Konzert der Reihe in diesem Jahr. Der Knabenchor „Capella Vocalis“ aus dem württembergischen Reutlingen gestaltet das Konzert am Samstag, 22. Dezember, um 18 Uhr.

Der Knabenchor singt an diesem Abend unter der Leitung von Christian Bonath adventliche Chormusik aus fünf Jahrhunderten von Georg Friedrich Händel, Felix Mendelssohn Bartholdy, Johannes Brahms, John Tavener, John Rutter. Domkantor Joachim Weller wird die Domorgel spielen. zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 13.12.2018