Kniespezialist macht den Auftakt

Speyer.Das Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus Speyer bietet seine Vortragsreihe „Speyerer Gesundheitsgespräche“ online als Livestream unter www.diakonissen.de an.

Zum Auftakt referiert Professor Dr. Christian Heisel, Chefarzt der Klinik für Orthopädie und Leiter EndoProthetik-Zentrum, an diesem Mittwoch, 8. Juli, um 19.30 Uhr, über das Thema „Das künstliche Kniegelenk – Total- oder Teilgelenksersatz“. Interessierte können Fragen per Chat sowie per E-Mail unter fragen@diakonissen.de stellen.

Die Videos der Vorträge und Fragerunden sind auch dauerhaft auf dem Youtube-Kanal „www.diakonissen.de“ abrufbar. zg

