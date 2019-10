Kochen für den guten Zweck

Speyer.Nach dem erfolgreichen Auftakt im vergangenen Herbst rührt der Lions Club Speyer Palatia am Wochenende zum zweiten Mal für einen guten Zweck die Suppentöpfe: So lädt am Samstag, 26. Oktober, das zweite Suppenfest am Speyerer Geschirrplätzel seine Besucher dazu ein, in geselliger Runde Suppen zu kosten, dabei auch ein Glas Wein und den Herbst in der Innenstadt zu genießen. Mit der Aktion soll das Projekt „Härtefonds der Stadt Speyer – Mittagsverpflegung in Kindertagesstätten und Schulen“ unterstützt werden. Der Fonds ermöglicht Kindern und Jugendlichen aus finanzschwachen Familien die anteilige Befreiung von den Verpflegungskosten während der Betreuungszeit.

Hierfür kommt der Speyerer Lions Club an dem Samstag ab 11 Uhr gemeinsam mit 16 Gastronomen aus der Domstadt und dem Umland sowie weiteren engagierten Partnern auf das Geschirrplätzel.

„Nachdem unsere Suppen bei der letztjährigen Premiere bereits um 13 Uhr ausverkauft waren, haben wir in diesem Jahr aufgestockt und weitere Gastronomen an Bord geholt“, wird Alison Grewenig, Präsidentin des Lions Club Speyer Palatina, in einer Pressmitteilung zu der Veranstaltung zitiert. „Wir freuen uns sehr, dass wir für diese Veranstaltung abermals lokale und überregionale Partner und Unterstützer gewinnen konnten“, so Grewenig weiter. „Jetzt hoffen wir natürlich auf viele Gäste, die bei einer warmen Suppe oder auch unserem beliebten Suppen-Tasting einen Stopp auf dem Geschirrplätzel einlegen und mit uns den städtischen Härtefonds unterstützen.“

Bei der ersten Suppenfest-Runde vor einem Jahr hatten 195 Liter Suppe, gestiftet von 13 vorwiegend Speyerer Gastronomen, in Rekordzeit ihren Abnehmer gefunden. Kurz darauf folgten Wein und Sekt – drei Stunden vor dem geplanten Ende der Veranstaltung war mithin alles komplett ausverkauft gewesen. Binnen weniger Stunden konnten auf diese Weise rund 3000 Euro für den Härtefonds der Stadt erwirtschaftet werden. mav

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 24.10.2019