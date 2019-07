König auf seinem Thron

Speyer/Ingelheim.Die Forschungsstelle Kaiserpfalz der Stadt Ingelheim eröffnet am Freitag, 16. August, um 19 Uhr im neuen „Kunstforum Altes Rathaus“ die Sonderausstellung „Der charismatische Ort – Stationen der reisenden Könige im Mittelalter“. Die Präsentation beleuchtet erstmals das Phänomen des Versammlungswesens jener Zeit und vermittelt tiefe Einblicke in die Herrschaftsorte dieser Epoche.

Bekanntlich verfügten die damaligen Kaiser und Könige über keinen festen Herrschersitz. Sie reisten durch das Reich und regierten von Pfalzen aus, die so zu Machtsymbolen auf Zeit wurden. Zu den größten und am prachtvollsten ausgebauten Pfalzen des Mittelalters zählte Ingelheim. Hier haben Karolinger, Ottonen, Staufer und Salier Geschichte geschrieben. Das Spektrum namhafter Persönlichkeiten reicht von Karl dem Großen bis zu Friedrich I. Barbarossa, deren Ruhm bis heute nicht verblasst ist.

Abschnittsweise den Zeitraum vom 6. bis 12. Jahrhundert abdeckend, wird in der Sonderschau anhand hochkarätiger Exponate wie qualitätsvollen Repliken von Krone, Reichsapfel, Zepter und Heiliger Lanze der Frage nachgegangen, welche Rolle die in Ingelheim und anderen Pfalzorten wie Aachen oder Paderborn abgehaltenen Versammlungen für Kaisertum und Königsherrschaft spielten. Das gilt ebenso für die salischen Kaiser, denen Speyer bis heute viel zu verdanken hat.

Wichtiger Zeitabschnitt

So wundert es nicht, dass ein Exponat aus der Domstadt die Ausstellung in Ingelheim bereichert. Dabei handelt es sich um die vom renommierten Speyerer Bildhauer Wolf Spitzer gefertigte Bronzeskulptur „Thronender König“, die Spitzer der Stadt wegen ihrer herausragenden Bedeutung als Pfalz am 12. Juni zum Geschenk machte. „Wir sind stolz und es ist eine Ehre für die Stadt, so ein wunderbares Kunstwerk geschenkt zu bekommen“, erklärten die Ingelheimer Kulturdezernentin Irene Hilgert, Ausstellungskuratorin Patrizia Bahr und Holger Grewe, Leiter der Forschungsstelle, bei der Übergabe unisono. Spitzer wiederum freute sich, dass sein Thronender König als „Mitreisender“ eines wichtigen Zeitabschnittes in die Ausstellung aufgenommen wurde.

Die im Bronzeguss hergestellte Bänderarbeit ist ein Unikat. Sie zeigt auch keinen konkreten Herrscher, steht jedoch symbolhaft für das Königtum einer ganzen Epoche. Im zeitgenössischen Stil hergestellt, spannt sie einen kontrastreichen Bogen von der Gegenwart zu den Relikten der Vergangenheit.

Die Ausstellung im „Kunstforum Altes Rathaus“ in Ingelheim ist von Dienstag, 20. August, bis Mittwoch, 20. November, geöffnet.

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 24.07.2019