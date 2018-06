Anzeige

Speyer.Überall in Deutschland werden am 9. September Orgeln erklingen und erklärt werden – denn Orgelbau und Orgelmusik gehören zum immateriellen Kulturerbe der Menschheit. Beim Deutschen Orgeltag in Kirchen, Konzertsälen, Werkstätten und Privathäusern werden vor allem die Pfeifenorgeln erklingen und erklärt werden.

„Die Pfeifenorgel wird auch Königin der Musikinstrumente genannt und ist das aufwändigste, größte, teuerste und faszinierendste Instrument“, erklärt Christoph Keggenhoff, der Vorsitzende der Vereinigung der Orgelsachverständigen (VOD), die den Tag vor acht Jahren ins Leben gerufen hat.

Jetzt Veranstaltungen vermerken

„Viele Menschen wissen gar nicht, wie eine Orgel funktioniert und was man alles mit ihr machen kann“, erläutert Keggenhoff. Darum werden Organisten, Orgelbauer, Kirchengemeinden und Orgelfreunde gesucht, die an diesem Tag eine Veranstaltung zum Thema Pfeifenorgel organisieren und durchführen. „In den Vorjahren gab es bereits eine große Bandbreite an Ideen, so dass der Fantasie keine Grenzen gesetzt sind.“ Es wurden Konzerte für Kinder, Orgelwanderungen zu Fuß, mit dem Fahrrad oder Bus oder Werkstattbesichtigungen geboten. zg