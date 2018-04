Anzeige

Speyer.Die Grabplatte Rudolfs von Habsburg in der Krypta des Doms ist Thema eines Vortrags von Hermann-Josef Schwab aus Bellheim am Dienstag, 10. April, um 18.30 Uhr in der Bibliothek des Priesterseminars St. German, Am Germansberg.

Bei der Grabplatte Rudolfs von Habsburg handelt es sich um eines der bekanntesten Bildnisse des Spätmittelalters im deutschen Sprachraum. Durch die Aufstellung an der Wand der Vorkrypta seit der großen Domrenovierung 1957 bis 1961 kommen alle Besucher der Kaisergruft an der lebensgroßen Figur vorbei.

Schon 100 Jahre vorher war sie nach einer Restaurierung auf einem Sockel in der Krypta platziert worden. Davor war sie 20 Jahre in der Antikenhalle am Dom öffentlich zugänglich, nachdem sie 1810 oder 1811 in den Trümmern des Johanniterhofes, heute Standort des Amtsgerichts in der Wormser Straße, wiedergefunden worden war.