„Königskinder“ führen Liebende zusammen

Speyer.Am Ende kriegen sie sich doch noch, die beiden „Königskinder“, von denen im aktuellen Roman des Schweizer Schriftstellers Alex Capus die Rede ist. Im bekannten Lied, das Stadtsprecher Matthias Nowack zu Beginn der Lesung in der Reihe Speyer.Lit in der Heiliggeistkirche einspielen lässt, ergeht es den Liebenden, die zueinander nicht kommen können, nicht ganz so glücklich.

Jakob und Marie

