Körper als Begleitinstrument

Speyer.Ein neuer Circlesinging-Kurs unter der Leitung von Sängerin Jutta Brandl beginnt am Mittwoch, 5. Februar, in den Räumen der Musikschule. In diesem Kurs sind die Melodien rhythmusbetont und mit Bodypercussion verbunden. Der Körper wird zum Begleitinstrument.

Spielerisch und in kleinen Schritten, ohne Noten, aber mit viel Spaß entstehen mal mehr und mal weniger komplexe Körpermusikstückchen. In zehn Unterrichtsstunden vermittelt die Sängerin sorgfältig ausgewählte Lieder aus aller Welt in ihrer natürlichsten Form: durch Vor- und Nachsingen. Die Teilnehmer erwartet eine musikalische Begegnung in einem sicheren und geführten Rahmen, der aber trotzdem die Freiheit gibt, der eigenen Intuition zu vertrauen. Rhythmus und Polyrhythmus, Melodie und Harmonie, Chorklang und Solo bilden ebenso Elemente wie auch die geteilte Stille und das Eintauchen in den Moment.

Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, die Kosten für den Kurs betragen 85 Euro, er findet zehnmal, immer mittwochs von 19 bis 20 Uhr in der Musikschule Speyer, Mausbergweg 144, statt. zg

