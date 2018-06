Anzeige

Wann im Schatten der Friedenskirche ein bleibender Grabstein aufgestellt wird, steht noch nicht fest. Die Gestaltung muss mit dem Domkapitel und der Stadt abgestimmt werden. „Die Witwe hat angekündigt, dass Entwürfe in Auftrag gegeben worden sind, aber wir haben noch keine gesehen“, erklärt Stadtsprecher Matthias Nowack auf Anfrage dieser Zeitung.

Da sich der Todestag des großen Europäers zum ersten Mal jährt, sind Gedenkveranstaltungen im Speyerer Dom, an der Grabstätte im Adenauerpark sowie in der Kirche St. Josef in Ludwigshafen-Friesenheim geplant. So findet am Sonntag, 17. Juni um 10 Uhr im Kaiserdom das Kapitelsamt statt. „In dem Gottesdienst wird Helmut Kohl gedacht, der mit dem Dom zu Speyer zeitlebens eng verbunden war“, erklärt ein Sprecher des Bistums. In seiner Amtszeit habe Kohl zahlreiche ausländische Staatsgäste nach Speyer geführt, darunter Margaret Thatcher, Michael Gorbatschow, George Bush, Václav Havel, Boris Jelzin und König Juan Carlos. „Am Beispiel des Domes hatte er ihnen die Bedeutung des christlichen Glaubens für ein Zusammenleben in Gerechtigkeit und Frieden in Deutschland, Europa und der Welt verdeutlicht“, betont der Sprecher. Durch sein Engagement im Kuratorium der Europäischen Stiftung Kaiserdom zu Speyer habe Kohl sich um den Erhalt der Kathedralkirche verdient gemacht und viele Menschen für den Dom begeistert. Eine Gedenkplatte in der Vorhalle erinnere an seine Verdienste.

Der Kreisverband der CDU in Ludwigshafen organisiert nach eigenen Angaben in enger Abstimmung mit der CDU in Bund, Land sowie in Speyer und mit Witwe Maike Kohl-Richter am Samstag, 16. Juni, 15 Uhr, ein Innehalten mit Kranzniederlegung und Gebet an der Grabstätte im Adenauerpark. „Es soll ein stilles und würdiges Gedenken sein. Wer kommen mag, ist herzlich eingeladen“, heißt es auf der Internetseite des Kreisverbands.

Messe in Friesenheim

Wie die CDU Rheinland-Pfalz mitteilte, wird zu der Zeremonie die Generalsekretärin der Bundes-CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer, erwartet. Um 16 Uhr soll es in der Kirche St. Josef in Friesenheim, die zeitlebens Kohls Hauskirche in Ludwigshafen gewesen ist, eine Messe unter der Leitung von Dekan Alban Meißner geben.

Yuna Nakamura ist da längst wieder fort. „Aber ich bin froh, dass wir heute hergekommen sind“, sagt sie und packt ihre Kamera wieder ein.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 09.06.2018