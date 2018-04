Anzeige

Speyer.In einer neuen Ausstellung mit dem Titel „Kontraste“ zeigt die Städtische Galerie im Kulturhof Flachsgasse Werke von Brigitte Nowatzke-Kraft und Bettina Kresslein. Zu sehen sind Malereien, Zeichnungen und einige Plastiken. Die Kunstschau wird am heutigen Freitag am 18 Uhr eröffnet. Nach einem Grußwort von Oberbürgermeister Hansjörg Eger führt Kunsthistorikerin Simone Maria Dietz aus Karlsruhe in die Werkschau ein.

Vorab sei erwähnt, dass die Künstlerinnen in den 1970er Jahren gemeinsam an der Akademie der bildenden Künste in Karlsruhe studiert haben. Brigitte Nowatzke-Kraft ist seit 2010 neben anderen auch Preisträgerin des Kunstpreises der Stadt Baden-Baden. Zu den Auszeichnungen von Bettina Kresslein gehört der Heinrich-von-Zügel-Preis der Stadt Wörth am Rhein, mit dem ihr künstlerisches Wirken 1993 honoriert wurde.

Der Titel „Kontraste“ kommt nicht von ungefähr. Von den extrem voneinander abweichenden Formaten einmal abgesehen, begegnen sich in der Präsentation auch stilistisch gegensätzliche Ausdrucksformen. Die in Karlsruhe-Grötzingen lebende Nowatzke-Kraft machte bereits im März 2014 mit einer Ausstellung beim Künstlerbund auf sich aufmerksam. Und es lohnt sich erneut, ihre Arbeiten anzuschauen, was vorrangig für die als „Urbane Strukturen“ benannten Zeichnungen gilt. Dabei handelt es sich um eine Architektur-Serie, die keiner korrekten Perspektive folgt, aber von einer schier unglaublichen Dichte bestimmt wird. Zu sehen sind von Reisen in orientalische Städte inspirierte, verschachtelte Raumgeflechte sowie ebenfalls extrem verdichtete und dennoch transparent wirkende Häuserschluchten großer Metropolen, die man durchaus als Anklage gegen zügellos wuchernde Architektur interpretieren kann.