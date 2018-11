Konzertreihe endet mit Elgars Sonate

Speyer.Mit 158 Metern Länge ist die St.-Paul’s-Kathedrale in London gerade einmal 24 Meter länger als der Speyerer Dom. Sie beherbergt eine dreiteilige Orgelanlage, die mit 105 Registern jedoch deutlich kleiner ist als die zweiteilige und 126 Register umfassende Orgel im Speyerer Dom. Simon Johnson (Bild) bringt als Hauptorganist und stellvertretender Kirchenmusikdirektor an der St. Paul’s Cathedral in London also eine Menge Erfahrung im Umgang mit großen Sakralbauten mit, wenn er mit einem Orgelabend den Internationalen Orgelzyklus im Dom am Samstag, 17. November, um 19.30 Uhr mit Werken von Sweelinck, Bach, Langlais, Johnson und Elgar beschließt.

In einer der größten Kirchen der Welt verantwortet Simon Johnson in Liturgie und Konzert ein breitgefächertes Orgelprogramm und begleitet den weltberühmten Choir of S. Paul‘s. Seit seiner Ernennung im Jahr 2008 war er in alle nationalen Ereignisse involviert, so auch das diamantene Thronjubiläum von Königin Elizabeth II.

Für die Eröffnung des Orgelabends taucht der in der Orgelwelt hochgelobte Brite mit der Fantasia Chromatica von Jan Pieterszoon Sweelinck in die Welt der Renaissance ein, bevor er mit Johann Sebastian Bachs Choralvorspiel „Allein Gott in der Höh sei Ehr“ die barocke Welt streift und mit Jean Langlais‘ „La Cinquième Trompette“ und seiner Eigenkomposition „Get up into the City and go!“ in der Moderne tief Luft für das Hauptwerk des Abends zu holen scheint – der Sonata in G-Dur von dem britischen Komponisten schlechthin: Sir Edward Elgar.

Bereits um 18.45 Uhr startet das von Domorganist Markus Eichenlaub und dem Journalisten Dr. Klaus Gaßner moderierte „Praeludium“ – ein 30-minütiges offenes Gespräch, bei dem die Konzertbesucher Unterhaltsames und Informatives von und über den Interpreten des Orgelabends erfahren können. Treffpunkt ist das Chorpodest auf dem Königschor gegenüber der Chororgel.

Der Eintritt kostet 12 Euro (ermäßigt 5 Euro). Karten sind bei der Dom-Info und der Tourist-Information der Stadt erhältlich. Die Abendkasse öffnet um 18.30 Uhr. Die Veranstalter empfehlen Konzertbesuchern für das etwa 70 Minuten dauernde Konzert wärmende Kleidung oder eine Decke. is/Bild: Johnson

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 07.11.2018