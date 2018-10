Korbjagd nach Mitternacht

Speyer.Der Mitternachtssport startet in die neue Saison: Nach den Fußballern kommen am Freitag, 26. Oktober, nun die Basketballfreunde in den Genuss, in lockerer Atmosphäre ihre Fertigkeiten zu zeigen und sich mit anderen messen zu können. Um 22 Uhr geht es in der Sporthalle des Friedrich-Magnus-Schwerd-Gymnasiums los. In den Pausen finden verschiedene Wurfcontest statt.

Eingeladen sind alle Jugendlichen ab 14 Jahren. Das Turnier endet spätestens um 1 Uhr. Mitzubringen sind Hallensportschuhe. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, Zuschauer sind willkommen.

Organisiert wird das Event von Stadtsportverband, Sportjugend und Jugendförderung gemeinschaftlich. Fragen beantwortet Christophe Herbin (Jugendförderung) unter der Telefonnummer 06232/6 77 31 25 . zg

