Kortokraks’ „Speyer“ als Leihgabe für Ausstellung

Speyer.„Ein Dom voller Lebensfreude“ hat diese Zeitung am 29. April 2014 einen Artikel überschrieben, in dem wir über die Schenkung eines Gemäldes mit dem Titel „Speyer“ durch die Ike- und Berthold-Roland-Stiftung an die Stadt berichteten. Nun ziert das bisher im Kulturbüro der Stadt befindliche Werk des kompromisslos gegen modische Strömungen malenden Rudolf Kortokraks für die Dauer der Jubiläumsausstellung die Räumlichkeiten der Galerie, in der 16 nationale und internationale Künstler dem Weltkulturerbe Kaiserdom zum 25-jährigen Bestehen des Dombauvereins Speyer und der Galerie Kulturraum ein malerisches Denkmal setzen (wir berichteten).

Angeregt hat die zeitlich beschränkte Ausleihe Oliver Roland, Geschäftsführer der Ike- und Berthold-Roland-Stiftung, dem die Idee beim Lesen des Artikels über die Jubiläumsausstellung kam (wir berichteten am 13. Mai). Von der Idee angetan, war die Unterzeichnung des Leihvertrages durch Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler und Galerist Anton Bronich nur noch Formsache. Besucher können sich nun am Werk eines Malers erfreuen, der 1928 in Ludwigshafen geboren wurde, an der Freien Akademie Mannheim studierte und 1956 Assistent von Oscar Kokoschka in der Salzburger „Schule des Sehens“ wurde. Nur drei Jahre später übertrug man ihm die alleinige Verantwortung für die Schule, in der er nach einer kurzen Unterbrechung erneut von 1976 bis 1980 als Seminarleiter wirkte. Für sein künstlerisches Lebenswerk wurde er 2013 mit dem Kunstpreis der Ike und Berthold Roland-Stiftung ausgezeichnet. Arbeiten von ihm befinden sich unter anderem in der Kunsthalle Mannheim und im Lentos-Kunstmuseum Linz, das zu den wichtigsten Museen moderner und zeitgenössischer Kunst in Österreich zählt.

Bei seinem Gemälde „Speyer“ aus dem Jahre 2013 handelt es sich um ein farbintensives Pastell-Gemälde. Es zeigt in Kortokraks typischer Formensprache den Kaiser- und Mariendom, flankiert von Gebäuden auf der Maximilianstraße. mey

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 25.05.2020