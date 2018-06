Krähe attackiert mehrfach wie in Hitchcocks „Die Vögel“

Anzeige

Mannheim.Sie sind groß und schwarz, krächzen anstatt wie anderen Vögel zu singen und verteidigen ihre Jungen vehement: Am Neckarufer beim Uniklinikum in Mannheim sind in der vergangenen Woche mehrere Passanten von Krähen angegriffen worden. „Ich wurde drei Mal attackiert“, berichtet eine Mitarbeiterin – und das innerhalb von zwei Tagen. Sie fuhr am Mittwochmorgen mit dem Fahrrad von der Arbeit nach Hause, als sie am Theodor-Kutzer-Ufer an der Friedrich-Ebert-Brücke im Vorbeifahren eine Krähe auf dem Geländer sitzen sah, berichtete sie. „Sie hat sich aus dem Hinterhalt auf meinen Kopf gesetzt und mit den Krallen gekratzt oder mit dem Schnabel gepickt.“ Die Mitarbeiterin habe den Vogel mit den Händen abgewehrt und sei weitergefahren. „Das hat wehgetan“, ihre Verletzungen waren allerdings nur leicht.

Dreimal an zwei Tagen angegriffen

Am darauffolgenden Morgen kam eine Krähe erneut auf sie zugeflogen, sie konnte sie aber abwehren, erzählt sie. Am Donnerstagabend nahm die Angestellte des Klinikums vorsichtshalber einen Regenschirm zum Schutz mit – und setzte ihn auch direkt ein: Die Krähe habe den Schirm kaputt gemacht. Zwei Kolleginnen von ihr seien ebenfalls beim Radfahren und beim Joggen am Ufer angegriffen worden.

Naturschutzbeauftragter Gerhard Rietschel hält es für normal, dass die Tiere ab und zu Menschen angreifen: „Wenn die Junge haben, die am Boden sitzen, dann verteidigen die Vögel die.“ Insbesondere wenn Spaziergänger mit Hunden unterwegs sind, greifen die Tiere gerne mal an, sagt Rietschel. Zu einer ernsthaften Verletzungen käme es aber nicht, es bleibe ihm zufolge meistens beim Schreck. „Sie sind nicht dafür bekannt Krankheiten zu übertragen, ausschließen kann man das aber nie, jedes Lebewesen könnte etwas übertragen“, schätzt Paul Hennze Vorsitzender des Nabu Mannheim die Tiere ein. „Spezielle Krankheiten werden durch die Vögel nicht übertragen“, bestätigt die zuständige Sprecherin der Stadt Désirée Leisner. „Ich will dass die Menschen Bescheid wissen und dass ihnen nicht dasselbe wie mir passiert“, fordert die Mitarbeiterin des Klinikums. Sie könne sich beispielsweise ein Schild vorstellen, dass auf die Vögel hinweist. „Nicht, dass noch jemand vom Fahrrad fällt.“ Das ist aber nicht geplant Die Stadt informiere die Bürger nicht über die Vögel, da keine Lebensgefahr bestehe. Das sei lediglich bei Tieren wie Wölfen oder Wildschweinen der Fall.