Kranarbeiten an Postgalerie

Speyer.Der riesige Fahrzeugkran kam am Dienstag in aller Frühe angefahren und entfaltete sich, wie unser Foto zeigt, in der Bahnhofstraße. Die Sperrung dort bestand für diesen einen Tag. Allerdings werden die Kranarbeiten an den folgenden Tagen, am Mittwoch und Donnerstag, 2. und 3. September, fortgesetzt. Dann wird die Mathäus-Hotz-Straße gesperrt sein. Eine Umleitung wird eingerichtet. Die Zufahrt zur Tiefgarage am Klipfelstor bleibt frei, teilte die Stadt mit. Die Umgestaltung der Postgalerie, wo das Amedia Plaza Hotel am 1. Oktober eröffnet werden soll, ist weiterhin in vollem Gange. / mab

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 02.09.2020