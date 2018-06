Krankheit kann in soziale Isolation führen

Anzeige

Speyer.Mit einem Themenabend im Diakonissen-Mutterhaus beteiligt sich das Kontinenzzentrum am Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus am morgigen Mittwoch an der Welt-Kontinenz-Woche.

Ab 17.30 Uhr können Besucher an Informationsständen die neuesten Hilfsmittel und das Speyerer Kontinenzzentrum kennenlernen, ab 18 Uhr informieren Fachärzte in Vorträgen über die Volkskrankheit Inkontinenz, von der rund jeder zehnte Deutsche betroffen ist. „Obwohl Inkontinenz mittlerweile fast eine Volkskrankheit ist, trauen sich viele Betroffene nicht, darüber zu reden“, sagt Dr. Cordula Müller, Leiterin des Speyerer Kontinenzzentrums. Dabei gebe es gute Möglichkeiten der Linderung oder sogar der Heilung: „Betroffene sollten sie nutzen, da eine Inkontinenz unbehandelt in die soziale Isolation führen kann.“

Dr. Müller und Kollegin Dr. Sandra Holz widmen sich beim Kontinenzabend Senkungsbeschwerden und Belastungsinkontinenz, Chefarzt Dr. Dirk Jentschura beleuchtet Therapiemöglichkeiten bei Stuhlinkontinenz.