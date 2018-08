Kreativen Prozess der Malerei live erleben

Anzeige

Werke von Miao Youling (57) sind heute von 17 bis 20 Uhr noch im Vorfeld der Gesamtaktion in einer Sonderausstellung in der Festhalle Dudenhofen zu sehen. Der Chinese hat Malerei an der Normal University in Fuijan und an der Kunstakademie von Guangzhou studiert. Sieben Jahre lang hat er bei zahlreichen bedeuteten Professoren die solide Grundlage für seine Malereien bekommen. In seinem Schaffen hat er innerhalb von dreißig Jahren seinen in China unverwechselbaren Stil herausgearbeitet. Auch Reisen nach Westeuropa haben ihn inspiriert. In seinen Bildern fühlt er sich wie ein Poet, Musiker und Rhythmiker, der in der Menschlichkeit die gemeinsame Sprache aller Künstler sieht.

Er zeigt seine neuen Werke, die menschliche Figuren in ihrer eigenen Farbwelt darstellen. Ihre Farben drücken die inneren, expressiven Empfindungen von Menschen aus. In ihren Linien und Formen sind dem Gefühl hingegeben. Es entsteht ein individueller Raum der sinnlichen Wahrnehmung.

Musik und Performance

Zudem gibt es bei diesem Kunstsommer in Dudenhofen immer einige musikalische Acts. Am Sonntag, 12. August, um 18 Uhr spielt zur Vernissage die Big Band Dudenhofen. Am Mittwoch, 15. August, werden sich die Künstler von 14 bis 16 Uhr in der Kirche St. Gangolf kreativ betätigen und freuen sich über regen Besuch von Kunstinteressierten. Am Donnerstag, 16. August, findet von 14 bis 17 Uhr mit Lömsch Lehmann eine Musik-Malerperformance in der Festhalle statt. Die Finissage steigt dann am Freitag, 17. August, um 19.30 Uhr in der Festhalle mit spanischer Gitarrenmusik vom Frauenensemble „Die Gitarristas“ unter der Leitung der Dudenhofenerin Jutta Keller. Ab Dienstag, 14. August, besteht täglich die Möglichkeit, zu den Öffnungszeiten in der Festhalle den Künstlern bei der Arbeit zuzusehen und die Fertigstellung der Werke mitzuverfolgen. zg

