Kreuzung an der „Currysau“ wird umgebaut

Speyer.Die Stadt plant, den aus der Kreuzung der Wormser Landstraße mit dem Hirschgraben und der Petschengasse bestehenden Verkehrsknotenpunkt am St.-Guido-Stifts-Platz umzugestalten. Das ist direkt beim in Speyer berühmten Imbiss „Currysau“. Mit einem Mini-Kreisverkehr soll ein besseres Durchkommen für Radfahrer, mehr Platz für Fußgänger und kürzere Wartezeiten für alle Verkehrsteilnehmer erreicht werden, empfahl der Bauausschuss. Das Thema wird am Donnerstag im Stadtrat behandelt. Hier ein Foto von Norden aus auf die Kreuzung. Nach links geht’s in die Petschengasse, geradeaus liegt der St.-Guido-Stifts-Platz, rechts geht’s zum Hirschgraben, die Straße in Richtung Bahnhof soll ebenfalls umgestaltet werden, um mehr Raum für Radverkehr und Fußgänger zu schaffen. zg/Bild: Venus

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 27.08.2020