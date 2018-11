Kriege verhinderten den Weinausschank

Speyer.Der Speyerer Stadtführer und Journalist Bernhard Bumb hat den bisherigen Publikationen über die Domstadt am Rhein ein neues Werk hinzugefügt. Die 79 Seiten starke, mit historischen Zeichnungen, alten Schwarz-weiß- und neueren Farbfotos reich bebilderte Broschur trägt den Titel „Der Domnapf zu Speyer – Geschichte und Geschichten eines Speyerer Denkmals“. Das Werk ist in einer Auflage von 1000 Exemplaren erschienen. Nach Angaben des herausgebenden Autors handelt es sich um das erste Druck-Erzeugnis überhaupt, dessen Inhalt sich ausschließlich auf das historische Denkmal im Zentrum des Domplatzes bezieht.

Die Idee dazu entwickelte Bumb, der seit 1981 in Speyer als Stadtführer unterwegs ist und sich in dieser Zeit ein umfangreiches geschichtliches Wissen aneignete, nach zwei Vorträgen im Priesterseminar (2013) und ein Jahr später im Stadtarchiv Speyer. Den Initialzündungen schlossen sich weitere Studien in der Pfälzischen Landesbibliothek, der Bibliothek des Priesterseminars und im Stadtarchiv an.

Ursprung weitgehend im Dunkeln

Entstanden ist ein kurzeilig zu lesendes Werk über ein Denkmal mit lateinischer Inschrift auf umlaufendem Bronzeband und den steinernen Reliefs mehrerer Wappen, dessen Ursprung weitgehend im Dunkeln liegt. 1314 erstmals erwähnt, 1490 im Auftrag von Bischof Ludwig von Helmstatt erneuert und im Laufe der Zeit mehrfach umgesetzt, schreibt Bumb in seinem Vorwort, dass der Brunnen als Grenzmarke möglicherweise schon im Vorhof der frühchristlichen Basilika Verwendung fand. In späteren Jahrhunderten bildete er nachweisbar die Grenze zwischen Dombezirk und freier Reichsstadt.

Einem ersten geschichtlichen Abriss schließen sich zwei Gedichte über den Wein und die „Domschissl“ an, verfasst von Weihbischof Otto Georgens und der Mundartdichterin Liesel Regneri. Historische Fakten ergänzt der Autor mit kurzweiligen Geschichten über Besuche berühmter Persönlichkeiten und einen spontanen Bischofskuss, der die kurz zuvor mit König Rudolf von Habsburg vermählte Königin Isabella von Burgund sehr empörte. Teilweise mit Zeittafeln und informativen Anmerkungen unterlegt, widmet Bumb den Füllungen des Domnapfes seit 1853 einen wesentlichen Teil seiner Aufzeichnungen. Zuvor fand die letzte Füllung 1611 statt. Zwischen 1611 und 1853, so schreibt der Autor, hätten Kriege, gesellschaftliche und politische Umwälzungen den Weinausschank aus dem Domnapf verhindert.

Bedeutung der Füllungen

Eine kleine Auswahl aus den folgenden 164 Jahren macht die Bedeutung derartiger Füllungen deutlich: 1871: Gründung des Deutschen Reiches. 1961: 900 Jahre Dom zu Speyer. 1987: Besuch von Papst Johannes Paul II. 1990: Speyer feiert 2000-jähriges Bestehen. 2017: Neugründung Bistum Speyer vor 200 Jahren. Eine Sonderstellung nimmt das Jahr 2015 ein, als die Gastronomen der Kaisertafel dem Domnapf eine Eishaube aufsetzten, aus der sie bei annähernd 40 Grad Celsius gut gekühlten Flaschenwein und Sekt servieren konnten.

Nicht gefüllt und dennoch im Zentrum des Geschehens befand und befindet sich der Domnapf auch bei Veranstaltungen wie dem Bauernmarkt, den Fronleichnamsprozessionen oder der alljährlichen Übergabe des Weinzehnts durch die pfälzische Gemeinde Kirrweiler an die Speyerer Bischöfe.

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 23.11.2018