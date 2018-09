Kriegsherr und Festungsbauer

Speyer.Cäsar eroberte Gallien, Nero hat Rom angezündet und Caligula gilt als wahnsinniger Gewaltherrscher – zugegeben: Valentinian ist nicht der erste Name, der einem in den Sinn kommt, wenn es um römische Kaiser geht. Und doch gilt er als einer der bedeutendsten Herrscher der Spätantike. Da er außerdem der einzige ist, der direkt mit der Regionalgeschichte verbunden ist, widmet das Historische Museum der Pfalz in Speyer dem römischen Kaiser, der Rom selbst nie betreten hat, eine eigene Ausstellung. Vom 16. September bis 11. August 2019 können Besucher seinen Spuren in der Pfalz folgen und sich ein eigenes Bild über die Spätantike machen, die als Zeit des Niedergangs gilt.

Entstanden ist die Schau – die auf 150 Quadratmetern 65 Fundkomplexe und Einzelstücke präsentiert – in Zusammenarbeit mit der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz (GDKE) und dem Heidelberg Center for Cultural Heritage der Universität Heidelberg (HCCH).

Viele Reisen unternommen

Valentinian I. – Kriegsherr und Christ – empfängt die Besucher neben einer Landkarte, auf der alle Stationen seiner vielen Reisen rot vermerkt sind. Die Büste ohne Mund und Nase ist eines der wenigen erhaltenen plastischen Bildnisse, das Valentinian darstellt. Sie ist eine Leihgabe der Ny Carlsberg Glyptotek in Kopenhagen. Nebenan erzählen Wandtexte auf blaugrünem Hintergrund „vom Leben und Sterben in der spätantiken Pfalz“. „Die Art der Bestattung gibt tiefe Einblicke in die Welt der Lebenden und der Toten vor 1600 Jahren“, berichtet Kuratorin Melanie Herget.

Seit dem späten 3. Jahrhundert seien die Leichname vor der Bestattung nicht mehr verbrannt worden, stattdessen habe man sie in Rückenlage ins Grab gebettet. „Die Palette der Möglichkeiten reichte vom einfachen Erdgrab über Holzsärge und kleine Totenhäuser aus Ziegelplatten bis hin zum steinernen Sarkophag. Auch die Grabbeigaben waren sehr verschieden“, erzählt Museumsdirektor Alexander Schubert. So liegen in einer Vitrine Becher und Teller, Messer, ein filigran verzierter Glaspokal sowie Ringe. „In der vermeintlichen Zeit des Verfalls erlebte die Pfalz eine kurze wirtschaftliche und kulturelle Blüte“, erklärt er. So zeichneten die archäologischen Funde das Bild einer dicht besiedelten Landschaft mit eindrucksvollen landwirtschaftlichen Betrieben.

Das wird auch im Turmzimmer deutlich, das Töpfereien als Zeichen blühenden Handels zeigt. „In dieser Transportamphore aus Nordafrika hat sich ein Speyerer Güter schicken lassen, was ebenfalls von Wohlstand zeugt“, weist Herget auf ein beeindruckendes Fundstück aus Speyer.

Das zweite Turmzimmer widmet sich dem Kriegsherren Valentinian: „Er stammte nicht aus einem Senatorengeschlecht in Rom, sondern aus einer Soldatenfamilie und schlug folgerichtig selbst die Militärlaufbahn ein“, erklärt die Kuratorin. So habe Valentinian Trier zu seiner bevorzugten Residenz gewählt. „Im Westen gab es mit den Alamannen – einem germanischen Verband – bedeutende Feinde, die zu besiegen großen Ruhm einbrachte“, erklärt Christian Witschel, Geschäftsführender Direktor des HCCH.

Cholerischer Herrscher

Außerdem sicherte Kaiser Valentinian mit seinem Festungsprogramm die Rheingrenze vom Bodensee bis zur Mündung in die Nordsee. „Er hat ältere Befestigungen erneuert und neue Kastelle wie Altrip gebaut“, erklärt Witschel, der auch Professor für Alte Geschichte ist. Ein Modell zeigt das zweistöckige Altriper Kastell, in dem eine 500 Mann starke Einheit lebte. „Die Anlagen waren massiv, kompakt und konnten längeren Belagerungen widerstehen. In Altrip hat Valentinian die Baufortschritte sogar selbst überwacht, denn seine Anwesenheit ist mehrfach dokumentiert“, so Witschel.

Die Ausstellung beschließt das Erbe Valentinians, der – so heißt es – im Alter von 54 Jahren nach einem Wutanfall gestorben ist. „Er soll ein sehr cholerischer Mensch gewesen sein“, verrät der Geschichtsprofessor. Über die unglaublichen Ideen einer Delegation von Germanen habe er sich sozusagen zu Tode geärgert. Tragisch! Wie es sich für einen römischen Kaiser gehört.

