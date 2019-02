Krimi spielt im Umfeld der Kohl-Beerdigung

Reinemach-Aktion

Das Ortsbild auf Vordermann bringen

Frühjahrsputz in Dietenhan: Mehr als 30 Bürger machten am Samstag bei einer Reinemach-Aktion mit. Sie kürzten die Büsche rund um das Bürgerhaus und den Friedhof. Dietenhan. Bei schönstem Sonnenschein gingen die Freiwilligen am ...