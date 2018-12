Krippenspiel von Spitz und Stumpf

Speyer.Ein vorweihnachtliches Krippenspiel im Dorf? In einem armseligen, windschiefen Stall? Der authentische Ort dafür ist schnell gefunden: Das Weingut Stumpf erfüllt alle Anforderungen sofort, es müsste nur noch ein wenig aufgeräumt werden, um Platz für die Zuschauer zu schaffen. Das Kabarettduo Spitz und Stumpf zeigt am Freitag, 7., und Samstag, 8. Dezember, jeweils um 20 Uhr in der Heiliggeistkirche das Krippenspiel „Josef ist Skifahren“ – zum letzten Mal in diesem Jahr.

Friedel „The Brain“ Spitz übernimmt gerne die Organisation und es mangelt ihm nicht an Visionen: Statt Aufräumen, Schrottwichteln und Tombola tägliches Christbaumloben mit Eugens Wein, denn „warm kann man ihn trinken.“

Wer springt für Josef ein?

Und die Hauptattraktion, das Krippenspiel? Nun, da werden sich schon noch Darsteller für Ochs und Esel finden. Aber wer springt ein für Josef, der kurzentschlossen Skifahren ist? Und vor allem: Wer hat die gemeindeeigene Krippenbopp’ verschlampt, wer doubelt jetzt das Christkind?

Wenigstens hat Rudi Lauer zugesagt – er ist zwar Saarländer, aber ein echter Zauberer, so dass zumindest die drei Weisen aus dem Morgenland komplett sind. Kurzum, das gibt eine schöne Bescherung, weil: „’S hört halt ääfach net uff zu bassiere!“

