Künstler, Autoren und Musiker profitieren

Speyer.Das kulturelle Leben in Speyer und der Pfalz zu fördern, ist Zweck der 1993 gegründeten ersten Bürgerstiftung in Rheinland-Pfalz. Außer ihrem Stammvermögen verwaltet sie derzeit 15 Treuhandstiftungen auf den jeweiligen Namen ihrer Stifter. Das Gesamtstiftungskapital beträgt rund 1,7 Millionen Euro. „Das sei erst der Anfang“, betont Vorstandsvorsitzender Peter Eichhorn.

Für Kunstausstellungen, Druckkostenzuschüsse, Konzert- und Theaterveranstaltungen und den Arno-Rheinfrank-Literaturpreis wurden 2018 annähernd 40 000 Euro ausgeschüttet. Diese Mittel flossen an Vereine, Künstler, Autoren, Musiker, Theaterleute und Verlage in Speyer und der Pfalz, heißt es in einer Pressemitteilung.

Zuschüsse erhielten 2018 unter anderem Künstlerbund und Kunstverein Speyer, Konzerte der Pfälzischen Musikgesellschaft oder des Speyerer Gitarrensommers. Gefördert wurden Motetten- und Mozartchor, Evangelischer Oratorienchor und Evangelische Jugendkantorei der Pfalz, Speyerer Kantorei, Evangelischer Posaunenchor, Internationale Musiktage am Dom zu Speyer, die Aktion der Landesbibliothek „Die Pfalz liest für den Dom“ oder die Briefedition über Hans Purrmann und Mathilde Purrmann-Vollmoeller.

Das Kuratorium, das sich aus 23 kulturell engagierten Damen und Herren zusammensetzt, nahm satzungsgemäß neu Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler auf. Sie wurde einstimmig zur Vorsitzenden gewählt. Auf eigenen Wunsch ausgeschieden sind aus Altersgründen Hermann Dengler, seit 1999 Kuratoriumsmitglied, und Willi Philippe, seit 1993 Kuratoriumsmitglied und Mitgründer der Kulturstiftung. Nach fünfjähriger Vorstandsarbeit wurde Dr. Jochen Klemke wiedergewählt. Zusammen mit Peter Eichhorn, Klaus Kopp und dem ebenfalls ehrenamtlich tätigen Geschäftsführer Uwe Wöhlert erfüllt dieses Quartett die hauptsächlichen Aufgaben, nämlich Spenden und Stiftungsmittel zu akquirieren sowie die Mittel zu vergeben.

Im Jahr 2018, dem 25. Jahresjubiläum der Kulturstiftung Speyer, ist es dank vieler Begegnungen und Briefe gelungen, Zustiftungen und Spenden von über 50 000 Euro zu gewinnen. Auch im begonnenen Jahr 2019 konnte bereits der gleiche Betrag durch drei größere Zuwendungen vereinnahmt werden. Unmittelbar bevor steht die Überführung der Töns-Wellensiek-Stiftung für den Töns-Wellensiek-Video-Preis in die Töns-Wellensiek-Stiftung unter dem Dach der Kulturstiftung Speyer.

Noch jung: 16. Treuhandstiftung

Erst wenige Tage alt ist eine 16. Treuhandstiftung. Der in Speyerer lebende Unternehmer Georg Ludwig Kamb errichtete diese. Ihm ist die Förderung der Handwerkskunst in ihren verschiedenen Ausprägungen ein wichtiges Anliegen. Die Georg Ludwig Kamb-Stiftung wird sich der Handwerkskultur in Speyer und der Pfalz widmen. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 29.03.2019