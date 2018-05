Kürzere Wege erlauben künftig bessere Angebote

Anzeige

Speyer.Die erste Etappe des Neubaus der Kinder- und Jugendhilfe auf dem Campus des Mutterhauses der Diakonissen Speyer-Mannheim ist abgeschlossen. Rolf Schüler-Brandenburger, Leiter der Diakonissen-Kinder- und Jugendhilfe, freut sich auf die neue gemeinsame Zentrale. „Der Neubau ermöglicht eine engere Zusammenarbeit der unterschiedlichen Arbeitsbereiche, die derzeit noch auf verschiedene Standorte in Speyer verteilt sind“, sagte er beim Richtfest gestern.

„Die künftig kürzeren Wege ermöglichen noch mehr Synergieeffekte und damit noch bessere und erweiterte Angebote für Kinder, Jugendliche und ihre Familien“, erklärte Rolf Schüler-Brandenburger. So ziehen beispielsweise die Erziehungsberatungsstelle, derzeit noch in der Ludwigstraße, und das Haus für Kinder aus der Bartholomäus-Weltz-Straße in das neue Gebäude um und damit in die direkte Nachbarschaft zur Diakonissen Kindertagesstätte Rulandstraße.

Lob für faire Partnerschaft

Mit jedem Umzug seien natürlich auch Veränderungen und Abschiede verbunden – wie von dem liebevoll eingerichteten bisherigen Haus für Kinder. Doch das Gebäude in der Bartholomäus-Weltz-Straße entspräche mittel- und langfristig nicht mehr den heutigen Erfordernissen.