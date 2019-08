Kulinarisch, historisch und auch musikalisch

Speyer.Die Broschüre „Öffentliche Erlebnisführungen und Stadtrundgänge“, erhältlich ab sofort bei der Tourist-Information, ist prall gefüllt mit Terminen der Erlebnisführungen und Stadtrundgängen.

Neben den beliebten „Speyermer Stadtspaziergängen“ am Wochenende (immer samstags, sonntags und an Feiertagen um 11 und 14 Uhr) sind es vor allem die Themenführungen der Freitagabend-Reihe („Anno Domini – Führungen in historischer Kleidung“, „Gauner, Richter, Blutgericht – Rechtsgeschichte der Stadt Speyer“ oder die „Kulinarische Stadtführung“), die die Gäste erfreuen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Noch bis Freitag, 13. September, gibt es montags bis freitags, jeweils um 11 Uhr, Sommer-Stadtspaziergänge. Tickets und Treffpunkt bei der Tourist-Information, Maximilianstraße 13.

Erstmals bietet die Tourist-Information von Mittwoch, 28. August, bis Samstag, 5. Oktober, die Führung „Rendezvous zur Marktmusik“ an. Die Kombination von Stadtführung und einem 20-minütigen Orgelkonzert in der Dreifaltigkeitskirche spricht nicht nur Musikliebhaber an.

Eindruck vom jüdischen Leben

Noch bis Oktober findet an jedem dritten Sonntag im Monat die Themenführung „Jüdisches Leben in Speyer“ statt. Kompetente Gästeführer geben Einblick in das jüdische Erbe der Schum-Gemeinde mit Synagoge, Frauenbetraum und Mikwe. Beleuchtet wird auch das jüdische Leben im 19. und 20. Jahrhundert. Tickets und Treffpunkt ebenfalls bei der Tourist-Information.

Das neue Angebot „English Tea Time“ geht es vor allem um Tee erleben und genießen. Wer schon immer mehr über Tee und seine Zubereitung wissen wollte oder warum Engländer so gerne Tee trinken, erfährt das bei öffentlichen Seminar-Terminen zur „English Tea Time“.

Neben den regelmäßig stattfindenden Rundgängen stehen zu bestimmten Terminen weitere Touren, etwa Fahrradführungen in die Region Kurpfalz, Führungen in der Gedächtniskirche und vieles mehr auf dem Programm. Einfach mal in unserem Kalendarium schmökern und Ihre „Lieblingsführung“ auswählen.

