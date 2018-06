„Kulturbeutel ist eine ständige Baustelle“

Anzeige

Woran machen Sie das fest?

Folz: Die Temperaturen waren schon extrem und unangenehm für die Zuschauer. Da haben sicher einige Interessierte gesagt: „Da setze ich mich heute jetzt nicht rein.“

Was erwarten Sie denn für die Zeit nach der Sanierung – wird sich das Klimaproblem nachhaltig verbessern lassen?

Folz: Ich hoffe es. Wir werden keinen völlig heruntergekühlten Saal haben, aber durch den Austausch der zwölf einfach verglasten Fenster im Saal, die verbesserte Dämmung und die neue Entlüftungsanlage werden sich die klimatischen Verhältnisse durchaus verbessern.

Aber selbst wenn die Temperaturfrage zufriedenstellend geklärt sein sollte, findet das Festival künftig früher statt?

Folz: Wir haben an der Nachfrage der Vormittagsvorstellungen für Kindergärten und Grundschulen gemerkt, dass die Ferien schon zu nah waren, so dass die Einrichtungen ihre eigenen typischen Jahresabschlussveranstaltungen und -feiern hatten und nicht zu uns gekommen sind.

Welche Konsequenzen ziehen Sie daraus?

Folz: Wir wechseln – wie früher schon in den geraden Jahren – in die zweite März-Hälfte. Allerdings steht uns dann im kommenden Jahr durch die Sanierung nur das Erdgeschoss zur Verfügung. Das heißt, das Festival wird etwas kleiner, aber wir werden den Kulturhof, der uns auch wichtig ist, also das Zimmertheater oder die Städtische Galerie, ins Konzept mit einbeziehen.

Ins Erdgeschoss passen weniger Zuschauer als ins Obergeschoss – bedeutet das, im kommenden Jahr werden weniger bekannte Künstler auftreten, für deren Gage es ein größeres Publikum bräuchte?

Folz: Das ist richtig, der Promifaktor wird ein bisschen nachlassen, aber dafür sind wir auf der Suche und wollen dem Publikum mehr Entdeckungen von weniger bekannten Künstlern ermöglichen.

Welche Veranstaltungen waren denn dieses Jahr besonders gut besucht?

Folz: Der Eröffnungsabend mit Carrington und Brown hatte guten Zuspruch, zumal die beiden eher Insidern bekannt sind. Lars Reichow war ausverkauft, Meret Becker war gut besucht, und viel los war auch bei Starbugs, für uns eine echte Entdeckung. Was mir persönlich mit am besten gefiel, war die Reihe „Kleine Nachtmusik“ mit Künstlern der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz, die im Duo eine super Stimmung im Café produziert haben.

Das hatte bestimmt auch mit der Atmosphäre im großen Festivalcafé zu tun?

Folz: Genau, die Türen waren offen, der Hof war belebt, die Leute waren entspannt, wir hatten keinen Stress mit Tickets, weil der Eintritt ja frei war, und die Leute waren näher an den Akteuren.

Wie hat sich der Wegfall der zweiten Bühne finanziell ausgewirkt?

Folz: Der Förderbedarf ist gleichgeblieben. Wir haben zwar weniger ausgegeben, aber wir haben auch weniger Einnahmen, weil nicht so viele Tickets verkauft wurden. Es waren diesmal nur zwei Wochenenden.

Wie sieht die Dauer des Festivals im kommenden Jahr aus, wenn keine Fußball-WM Zeitdruck erzeugt?

Folz: Wir spielen zwei ganze Wochen mit drei kompletten Wochenenden. Der Kulturbeutel ist eine ständige Baustelle, wo wir immer wieder was probieren und Ideen umsetzen, die manchmal gut aufgehen und manchmal weniger gut.

Und wie funktionierte die unentbehrliche Helfermannschaft?

Folz: Wir haben es dieses Jahr geschafft, den Generationswechsel einzuläuten, konnten eine ganze Reihe von jungen Helfern begeistern, das stimmt uns optimistisch für die Zukunft. Das ist eine andere Gruppe als die Mitglieder des Fördervereins – die wir auch brauchen.

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 30.06.2018