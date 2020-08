Kulturförderung per Gesetz regeln

Speyer.Die Kulturlandschaft in Deutschland braucht eine stärkere Lobby, um sich während der Corona-Krise neben Fußballverbänden und Flugindustrie Gehör zu verschaffen. Die Kultur wird zu wenig wahrgenommen: Das war der Tenor während des Gesprächs mit der Grünen-Landtagsabgeordneten Katharina Binz, die auch kulturpolitische Sprecherin im Landtag ist, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtratsfraktion.

Schon im Alltag werde die Kultur zu wenig wertgeschätzt, jetzt während der Covid-19-Pandemie könnten zwei Trends festgestellt werden: Auf der einen Seite merkt man erst durch das Pausieren der vielfältigen Kunst- und Kulturveranstaltungen, dass uns etwas fehlt. Auf der anderen Seite finden sich Kultureinrichtungen und Kunstschaffende ganz unten auf der Verteilungsliste, wenn es um Unterstützungszahlungen des Staates geht, waren sich die Grünen einig.

Das liege nicht zuletzt daran, dass Kultur auf kommunaler Ebene immer noch eine freiwillige Aufgabe ist, die schon vor Corona gestrichen werden musste, sobald es finanziell eng wurde. Hier brauche Kultur dringend eine festere Verankerung in den kommunalen Haushalten, denn, waren sich alle am Tisch einig: „Kultur ist die Grundlage für unsere Demokratie“.

Bürokratie schränkt Kunst ein

Eine stärkere institutionelle Förderung im Gegensatz zu Projektförderungen würde der Kultur den Freiraum geben, den sie braucht, um unser gesellschaftliches Miteinander kritisch zu reflektieren. Jetzt während Corona dürfe Künstlern das Leben nicht unnötig schwergemacht werden durch Konzessionen, kleinteilige Regulierungen wie der Sicherheitsabstand zweier Schauspieler auf der Bühne und Bürokratie, welche die Freiheit der Kunst immer mehr einschränkt.

Katharina Binz kündigte an, einige dieser Anregungen mit auf die Landesebene zu nehmen und sich in der nächsten Legislaturperiode für eine Enquêtekommission Kultur einsetzen, die sich mit diesen Fragen befassen wird. Münden sollen die Diskussionen in einem Kulturfördergesetz, das die Szene in Deutschland stützt und stärkt. zg

