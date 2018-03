Kunst im Dialog von Farbe und Form

Anzeige

Speyer.Farbe und Raum sind bestimmende Elemente einer Ausstellung mit Werken von Regina Reim und Hanspeter Münch, die bis 24. März in der Galerie Nisters in der Bahnhofstraße 29 zu sehen ist. Die Galeristen haben zwei Künstler im Dialog vereint, die stilistisch zwar grundverschieden sind, sich in ihren Ausgangspositionen jedoch sehr ähneln. Beiden gemein ist, dass Farbe, Raum und Musik in einer Art Eigendynamik Energien entfalten, wobei die gegenstandslosen Werke von Münch vom Farbvolumen bestimmt werden, während Reims Arbeiten sich mit ihrer tänzerischen Leichtigkeit und Musikalität in einer geradezu schwingenden Bewegungsintensität äußern. Gezeigt werden Farbradierungen, Hinterglasmalereien, Arbeiten in Acryl auf Leinwand und Aquarelle auf Bütten.

Beim Bekanntheitsgrad beider Künstler kann auf biografische Daten verzichtet werden. Umso reizvoller ist es, sich mit ihren Arbeiten zu beschäftigen. Der in Ettlingen lebende Münch steht für einen Kosmos kräftiger Farben, die er auf Bütten und Leinwand in bis zu sechzig Schichten übereinanderlegt. In einem die Tiefenwirkung und Transparenz betonenden Wechselspiel von hellen und dunklen Farben sowie losgelöst von der statischen Wiedergabe konkreter Objekte und Landschaften drängen verschlüsselt wirkende Inhalte vom Bildinnern in den Vordergrund. Gemäß seinem Credo, wonach Farbe ein Mittel ist um Gedanken visuell sichtbar zu machen, will Münch mit seinen vielschichtigen Bildkörpern Raumerlebnisse malerisch neu interpretieren und über die reale Welt hinaus sichtbar machen.

Vom Zitat „Zum Raum wird hier die Zeit“ aus Richard Wagners Parsifal ließ sich Regina Reim aus Speyer beeinflussen. Bei der Künstlerin werden vor allem in neueren Arbeiten die Komponenten Farbe und Raum durch eine flüchtige, an Augenblicke erinnernde Leichtigkeit ergänzt. Einen geradezu ästhetisch-optischer Genuss stellen die dreidimensionalen Cutouts (Ausschnitte) aus der Serie „Passacaglia“ dar, in denen Reim Bildende Kunst, Musik und Tanz teilweise miteinander verknüpft und als lebendige Form sichtbar macht. Dabei handelt es sich um Ergebnisse eines langwierigen Prozesses des Untersuchens, Entdeckens und Erschaffens.