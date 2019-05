Kunst und Musik im Mondschein

Speyer.32 Kultureinrichtungen der Dom- und Kaiserstadt Speyer bieten am Freitag, 14. Juni, zu ungewöhnlicher Zeit – von 19 bis 1 Uhr – die Möglichkeit, die großartige Vielfalt der Kunst- und Kulturstadt zu erleben. Nicht nur die großen Einrichtungen wie der Wilhelmsbau des Technik Museums, sondern auch die kleinen Galerien, Museen sowie viele Sehenswürdigkeiten und kulturell geprägte Einrichtungen öffnen ihre Türen für Nachtschwärmer.

Neben den bewährten Angeboten – Lesungen und Musik in den Kirchen, Kunstausstellungen und -installationen in den Galerien sowie Klezmermusik im Judenhof – stehen auch einige außergewöhnliche Aktionen auf dem Programm.

Einblick in Haus der Kirchenmusik

Nach ihrer kurzfristigen Absage im vergangenen Jahr wegen baulicher Verzögerungen, freut sich die Dommusik Speyer ganz besonders, Einblicke in das „Haus der Kirchenmusik“ gewähren zu können. Unter dem Motto „Ohrenschmaus und Augenweide“ stehen dort Chormusik Querbeet von Eltern der Chorkinder sowie Kammermusik von Jugendlichen der Dommusik und ihren Gästen auf dem Programm. Vorab gibt es bereits ab 16.30 Uhr ein kostenloses Zusatzangebot von den Vor- und Nachwuchschören.

Neu dabei ist in diesem Jahr das Elwedritsche-Museum in der Antoniengasse. Neben fachmännisch präparierten Exemplaren des pfälzischen Fabelwesens sind humorvolle Bilder, von Elwedritschen und der Pfälzer Weinphilosophie, von Silke Ballheimer sowie die Pfälzer Schmuckkollektion, von A wie Altpörtel bis Z wie Brezel, von Marlene Kornberger zu sehen. Darüber hinaus führt Roland Bongard die Besucher in die Tritschologie ein und die Band „Schüchtern“ gibt selbstkomponierte Musik mit deutschen Texten zum Besten. Abgerundet wird das Angebot durch Pfälzer Hausmacherwurst auf Bauernbrot und Riesling-Schorle – stilecht ausgeschenkt im „Dubbe-Glas“.

Ebenfalls in das Gesamtprogramm der Kult(o)urnacht fließt das Beteiligungsprojekt „Das gryne Band“ mit ein: Im Altpörtel spielt das „Duo Avanti Dilettanti“ Lieder der Umweltbewegung der 1970er und 80er Jahre, im Berzelhof sind Bildnerische Arbeiten rund um das Thema Natur von Friederike Gölz und Klaus Zwick zu sehen, auf der Maximilianstraße weht das Fahnenprojekt des Künstlerbundes und auf der Grynen Bühne gegenüber dem Historischen Rathaus präsentiert sich die Freizeitschule für Darstellende Kunst „Bühne frei!“.

Das Historische Museum der Pfalz präsentiert Idol und Mythos einer ganzen Epoche – die Schauspielerin, Sängerin und Stilikone Marilyn Monroe. Die aktuelle Sonderschau „Marilyn Monroe – Die Unbekannte“ lenkt dabei den Blick auf eine bisher unbeleuchtete private Seite dieser ungewöhnlichen Frau, die selbst 56 Jahre nach ihrem Tod im Jahr 1962 nichts von ihrer Faszination verloren hat und deren Einfluss in vielerlei Hinsicht bis heute spürbar ist. Für den Besuch dieser Ausstellung wird ein Zusatzeintritt erhoben. Das Purrmann-Haus Speyer, kann an der diesjährigen Kult(o)urnacht aufgrund von Umbauarbeiten leider nicht teilnehmen.

Für Jugendliche kostenfrei

Mit dem blauen Kontrollarmbändchen haben Besucher freien Eintritt in alle beteiligten Museen, Galerien und Kirchen und können kostenlos den Kulturbus nutzen, der regelmäßig viele Stationen der Kulturmeile verbindet. Erhältlich sind die Bändchen im Vorverkauf für 8 Euro in der Tourist-Information Speyer, Maximilianstraße 13, Telefon 06232/14 23 92 oder am Veranstaltungstag bei allen beteiligten Einrichtungen. Unter 14 Jahren ist der Eintritt zur Kult(o)urnacht frei, Inhaber der Speyercard erhalten 2 Euro Rabatt, Inhaber der Ehrenamtskarte Rheinland-Pfalz erhalten zwei Bändchen zum Preis von einem. Für den Besuch der Sonderschau „Marilyn Monroe – die Unbekannte“ im Historischen Museum wird ein gelbes Armbändchen benötigt. Dieses ist an der Museumskasse im Historischen Museum der Pfalz und in der Kult(o)urnacht erhältlich. Erwachsene zahlen 7 Euro und Kinder von 6 bis 14 Jahren 4 Euro. zg

Info: Mehr zum Programm unter www.kultournacht-speyer.de

