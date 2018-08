Kursker Tänzer zeigen ihr Können

Speyer.Das Tanzensemble „Hoffnungsflämmchen“ aus Kursk, der russischen Partnerstadt von Speyer, tritt am morgigen Dienstag um 10 und 18 Uhr in der Stadthalle auf. Das junge Ensemble besteht aus 16 Mitgliedern im Alter von neun bis 16 Jahren. Die Tanzgruppe verarbeitet in ihrem Bühnenprogramm Elemente aus dem klassischen Ballett, dem modernen Bühnentanz, Akrobatik und aus russischen Volkstänzen.

Diese sind in Russland sehr beliebt. Dieses Jahr bringt die Gruppe wieder neue Choreographien mit, die sie mit wechselnden, farbenfrohen Kostümen als Gruppe, zu zweit und solo gestalten.

Die Jugendlichen sind eine gute Woche in Speyer und in Familien mit Kindern untergebracht. Die Gruppe besucht neben ihren Auftritten das Historische Museum der Pfalz und macht Ausflüge, etwa nach Mainz und Heidelberg, damit die jungen Tänzer aus Russland einen Eindruck von der Kultur und der Region bekommen.

Der Eintritt zu den Aufführungen ist kostenlos, um eine Spende für die Reisekosten wird gebeten. zg

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 20.08.2018