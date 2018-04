Anzeige

Speyer.Sie müssen eine Tür öffnen und hinter sich schließen, im Garten einen Hütchen-Parcours im Slalom bewältigen, dann vorwärts in eine Hütchen-Schneise einrollen und rückwärts wieder raussteuern, um am Ende über ein Holzpodest, das einen Bordstein imitieren soll, hinwegzusteigen. Die Schwierigkeit dabei: Die 22 Kursteilnehmer sind nicht mehr ganz jung und im Awo-Seniorenhaus Burgfeld nur noch mit Rollator mobil. Dem unfallfreien Umgang mit dieser so wichtigen Gehhilfe dient das Training, das die beiden Polizeibeamten Emine Etyemez und Matthias Michel leiten.

Dass der Versammlungsraum voll besetzt ist, dafür hatten Sozialpädagogin Karin Hille-Jacoby vom Sozialmanagement der GBS und Susanne Vechtel, die Sozialbetreuerin des Seniorenheims, vorgesorgt. Zur Belohnung gibt’s Kaffee und Kuchen sowie eine Urkunde für die Trainingseinheit. Der Polizeihauptkommissar und die Polizeioberkommissarin verlangen den 78 bis 94 Jahre alten Heimbewohnern einiges ab.

Messbare Nachhaltigkeit

Das erfahrene Gespann, das auch für Verkehrserziehung an Schulen und in Kindertagesstätten seit Jahren wirksamen Dienst versieht, merkt beim Gang über den Flur in den Garten und zurück, wer schon vor zwei Jahren am ersten Training teilgenommen hatte und wer das erste Mal den Slalomkurs mitmacht. Nachhaltigkeit ist für sie messbar.