Kurzweilige Werke von Rinck

Speyer.Der Landeskirchenmusikdirektor Jochen Steuerwald gastiert in der Gedächtniskirche am Sonntag, 8. März, um 17 Uhr in der Reihe der geistlichen Abendmusiken. Auf dem Programm seines Orgelkonzertes stehen Werke von Johann Sebastian Bach, dem Jubilar Christian Heinrich Rinck (250. Geburtstag), Max Reger und Johann Nepomuk David. Zur Eröffnung erklingt Davids knapp 20-minütige Partita „Es ist ein Schnitter, heißt der Tod“. Darin verarbeitet David (1895-1977) auch die gregorianische „Dies irae“-Sequenz. Johann Sebastian Bachs Präludium und Fuge f-Moll (BWV 534) schließt sich an.

Es weist einige aparte Eigentümlichkeiten auf, die in der Musikwissenschaft Zweifel an der Echtheit hervorgerufen haben, heißt es in der Pressemitteilung. Mit „Neun Variationen und Finale für die Orgel“ hat Steuerwald dann ein charmantes und kurzweiliges Werk des Jubilars Rinck eingeplant. Ihnen liegt das französische „Ah vous dirai-je, maman“ zugrunde, in Deutschland als „Morgen kommt der Weihnachtsmann“ geläufig. Zum Abschluss steht mit Max Regers Fantasie und Fuge d-Moll (opus 135b) ein spätes Großwerk des Orgeltitanen auf dem Programm. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 18.02.2020