Kurzzeitpflegenach Corona

Hier im Obergeschoss des Stifts entsteht die Kurzzeitpflegestation. © Venus

Speyer.Die Stadt Speyer richtet im zweiten Obergeschoss des ehemaligen Stiftunskrankenhauses in der Spitalgasse 1 eine temporäre Kurzzeitpflegestation für nicht mehr infektiöse Patienten nach überstandener Covid-19-Erkrankung oder für solche mit anderen Krankheiten, die keine vollumfängliche Krankenhausversorgung benötigen, ein. Ziel ist, das genannte Patientenklientel aus der stationären Aufnahme entlassen zu können, um in den Kliniken an sich Behandlungskapazitäten für neue Erkrankte zu schaffen und für Menschen, die noch nicht in ihr häusliches oder pflegerisches Umfeld entlassen werden können, eine bedarfsgerechte Versorgung sicherzustellen.

„In engem Austausch mit unserem medizinischen Fachberater, den beiden ortsansässigen Krankenhäusern und den Hilfsorganisationen haben wir Eindrücke gesammelt und im Hinblick auf die Situation in Speyer geprüft und bewertet. Wir sind zu dem Ergebnis gekommen, dass wir als Stadt keine zusätzliche medizinische und pflegerische Versorgung von an Covid-19 erkrankten Menschen unter Einhaltung der Standards neben den beiden Krankenhäusern leisten können. Vielmehr wollen wir unsere Krankenhäuser durch das Angebot der temporären Kurzzeitpflege bei Bedarf entlasten und so dafür sorgen, dass genug Kapazitäten für die stationäre Aufnahme von Patienten, die eine intensive Betreuung benötigen, zur Verfügung stehen“, erklärt Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler.

Aufgenommen werden können daher ausschließlich Patienten, die direkt aus der stationären Behandlung in einem der beiden Speyerer Krankenhäuser kommen und die – sofern sie an Covid-19 erkrankt waren – symptomfrei und negativ getestet sind. Derzeit werden die leer stehenden Räume auf die neue Funktion vorbereitet. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 08.04.2020