Lacina zu Besuch

Bürgermeisterin Monika Kabs empfängt die US-Generalkonsulin Patricia Lacina (r.) im Stadthaus. © Stadt Speyer

Speyer.Bürgermeisterin Monika Kabs empfing die US-Generalkonsulin Patricia Lacina zu einem Kennenlerngespräch im Stadthaus. „Speyer und die Vereinigten Staaten verbindet eine historische Freund- und Partnerschaft. Ich freue mich daher sehr, die Generalkonsulin in unserer schönen Stadt begrüßen zu dürfen“, betonte Kabs. Die Frauen tauschten sich über Bildung, Familie und Integration aus. Im Anschluss machten sich einen Stadtrundgang. Seit Sommer 2018 ist Lacina im Generalkonsulat in Frankfurt am Main, welches mit rund 1000 Mitarbeiter weltweit das größte seiner Art ist. zg

