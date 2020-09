Längere Konzession fürs Sammeltaxi

Speyer.Die Konzession für den Anruf-Sammeltaxi-Verkehr in Speyer (AST-Verkehr) soll bis Ende 2023 verlängert werden, so der Beschluss des Aufsichtsrats der Stadtwerke Speyer (SWS) in einer Sitzung.

Seit 1984 führen die Verkehrsbetriebe, die hundertprozentige Tochter der Stadtwerke, in der Domstadt den AST-Verkehr durch. Er ergänzt das Fahrplanangebot des Stadtbusses am frühen Morgen, am späten Abend oder am Wochenende in Zeiten geringer Nachfrage. Die Ruftaxis bedienen 31 Haltestellen und verkehren nach festem Fahrplan. Die für den AST-Verkehr notwendige Konzession läuft im Februar 2021 aus. Über die Genehmigung entscheidet der Landesbetrieb Mobilität. zg

