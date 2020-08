Landtagskandidat tourt durch Kreis

Speyer.Der SPD-Landtagskandidat und Fraktionsvorsitzende im Speyerer Stadtrat Walter Feiniler veranstaltet eine gemeinsame Radtour durch seinen Wahlkreis. Diese beginnt am Sonntag, 6. September, um 11 Uhr am Postplatz. Im Rahmen der Aktion Stadtradeln fährt Feiniler mit den Radfahrern über Römerberg, Harthausen, Hanhofen und Dudenhofen. Die Rückkehr ist für 14.30 Uhr geplant. Es gibt einen Zwischenhalt mit Erfrischungen im Garten der ehemaligen Landtagsabgeordneten Friederike Ebli in Hanhofen. Von dort geht es gestärkt über Dudenhofen nach Speyer zurück. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 01.09.2020