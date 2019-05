Landung auf dem Mond hautnah erleben

Sinsheim/Speyer.„Apollo 13“, „Aufbruch zum Mond“ oder „Moonwalk alone“ – seit der Mondlandung am 20. Juli 1969 haben sich die Filmemacher an das Thema Mondlandung mehr oder weniger erfolgreich gewagt. Die NASA-Dokumentation „Apollo 11: First Steps Edition“ kommt mit bisher unveröffentlichtem Filmmaterial in die deutschen Filmtheater so auch in die Imax-Kinos der Technik-Museen Sinsheim Speyer, heißt es in einer Pressemitteilung.

Vor einem halben Jahrhundert betraten die ersten Menschen den Mond. Die Raumfahrt Mission Apollo 11 mit Neil Armstrong, Buzz Aldrin und Michael Collins prägte Generationen und veränderte die Welt. Legende, Mythos und Realität – bis heute ist die erste Mondlandung Bestandteil vieler Reportagen und (Verschwörungs-)Theorien, aber auch Inspirationsquelle für Wissenschaftler und Fantasten. 50 Jahre später und pünktlich zum Jubiläum läuft die Dokumentation „Apollo 11: First Steps Edition“ in den deutschen Kinos an. Spätestens seit der Premiere beim Sundance Festival in Park City (Utah) sind die Kritiker begeistert.

In dem Dokumentarfilm rekonstruiert Todd Douglas Miller mit Hilfe von bislang unveröffentlichtem Bild- und Tonmaterial die erfolgreiche Mission zum Mond. „Die Apollo 11-Mission war das größte Abenteuer der Menschheit. Wir freuen uns, diese Dokumentation in den Wissenschaftszentren und Museen zeigen zu können“, sagt der Regisseur. „Dieser Film wurde entwickelt, um die immersive Qualität von Imax und großen Kinos zu nutzen.“

Publikum im Mittelpunkt

„Apollo 11: First Steps Edition“ wurde aus einer nie zuvor gesehenen Sammlung von 70-mm-Filmmaterial und mehr als 11 000 Stunden nicht katalogisierter Audioaufzeichnung gefertigt und stellt das Publikum in den Mittelpunkt der Mondlandung: Aufnahmen des Starts, das Innere von Mission Control sowie der Wiederherstellungs- und Nachsorgeaktivitäten. Ein unerwarteter Fund, ein massiver Cache-Speicher für Audioaufnahmen, beinhaltet aufgezeichnete Tonspuren von den 60 wichtigen Missionsmitarbeitern in jedem Moment der Mission. „Die ehrgeizige Apollo 11: First Steps Edition von Todd wird die Museumsbesucher mit einer unglaublichen, beispiellosen Erfahrung begeistern“, so Courtney Sexton, ausführender Produzent und Vizepräsident von CNN Films.

Die Technik Museen zeigen „Apollo 11: First Steps Edition“ sowohl im Imax-3D-Kino Sinsheim als auch im Imax-Dome Kino Speyer – beide Dokumentationen in 2D und in Originalfassung. Wie die Mussen mitteilen, erwartet die Zuschauer die Reise ins All und der Ausstieg auf dem Mond – so steht das Publikum mitten in der Mondlandung.

Dank der revolutionären Laser- 4k-Projektion in Sinsheim erscheint jeder noch so kleine Mondkrater gestochen scharf. Kein Silberstreif ist im unendlich schwarzen Universum zu sehen. Die Technologie lässt einen vergessen, dass man im Kino und nicht in einer Raumkapsel sitzt. Und dank der außergewöhnlichen Kuppel-Leinwand im Imax-Dome, das letzte analoge Deutschlands, fliegen die Zuschauer zunächst mit der Crew zum Mond, um anschließend mit Neil und Co. darauf spazieren zu gehen. In beiden Kinos dauert der Trip zum Mond rund 47 Minuten und ist täglich möglich. zg

