Langer Tisch beschert Kisten Obst und Gemüse

Speyer.Mit Obst, Gemüse, Brot und allen Lebensmitteln versorgen die zurzeit 66 Helfer der „Tafel Speyer“ jede Woche rund 1000 Bedürftige. An den drei Ausgabetagen kommen im Durchschnitt jeweils 80 Ausweisinhaber in den Laden in der Seekatzstraße. Die Speyerer Tafel ist seit Juni 2018 in Trägerschaft des DRK-Kreisverbandes Speyer und Mitglied im Landesverband der Tafeln in Rheinland-Pfalz sowie dem

...