Launig in der Sauna exklusiv für Damen

Speyer.In der Saunalandschaft des „bademaxx“ findet am Montag, 11. November, eine lange Saunanacht statt – exklusiv für Damen. Unter dem Motto „Herbstlichter“ werden die Besucherinnen von 19 bis 23.30 Uhr mit Aufgüssen und Extras verwöhnt, die an diesem Tag in der Blockhaussauna im Garten und in der Finnischen Sauna halbstündlich stattfinden. Von 22 bis 23.30 Uhr ist FKK-Baden im Hallenbad möglich.

Die Gastronomie stellt neben den üblichen Speisen und Getränken ein besonderes Angebot bereit, und der im „bademaxx“ ansässige Physiotherapeut Matthias Richter und sein Team bieten exklusiv zur Saunanacht Schnuppermassagen an.

Die Saunanächte im „bademaxx“ beinhalten in der Herbstsaison Aroma- und Show-Aufgüsse. Dafür werden die Saunameister zu Aufguss-Akrobaten und bieten ein Saunaerlebnis der Extraklasse – mit einfallsreichem Motto, originellem Kostüm, passender Musik, farbenfrohen Lichteffekten, ausdrucksstarker Wedeltechnik und besonderer Choreografie, heißt es in einer Pressemitteilung. zg

