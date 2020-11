Laura ist das 3000. Baby des Jahres

Speyer.Im Diakonissen-Stiftungskrankenhaus konnte die 3000. Geburt des Jahres gefeiert werden, so eine Pressemitteilung. Für die Familie Berdel war daher sozusagen am Freitag schon Weihnachten. Ihr „Gottesgeschenk“, so die glücklichen Eltern Sheila und Michael, heißt Laura und hat am 27. November um 2.58 Uhr im das Licht der Welt erblickt.

„Es ist aber auch für unser Haus ein besonderer Tag“, betont Professor Dr. Florian Schütz, Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe, und gratuliert mit einem Blumenstrauß zur 3000. Geburt in der größten Geburtsklinik in Rheinland-Pfalz.

Stütze bei der Geburt

Mit den Eltern freuen sich Lana (14 Jahre) und Samuel (21 Monate) über das 3850 Gramm schwere und 53 Zentimeter große Schwesterchen. Die Familie lebt in Eich am Rhein und hat sich bewusst für die Entbindung in der Speyerer Klinik entschieden, weil hier der Vater auch in Zeiten der Corona-Pandemie von Anfang an die Geburt begleiten kann. „Er war mir eine sehr große Stütze bei der Geburt“, ist Sheila Berdel dankbar.

Ursprünglich war ein Kaiserschnitt geplant, doch als in der Nacht die Fruchtblase platzte, ging alles ganz schnell. In der Klinik angekommen setzten die Presswehen ein und der natürliche Geburtsvorgang dauerte eine knappe Stunde. Dann war ein gesundes Mädchen geboren. „Die Geburt stand unter dem Segen Gottes“, sind die Eltern, bekennende Christen, überzeugt. Professor Dr. Schütz und Hebamme Raffaela Stefini dankten ihnen für ihr Vertrauen in die Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe.

Im Dezember 2019 hatte das Diakonissen-Stiftungskrankenhau zum ersten Mal in seiner Geschichte die 3000. Geburt innerhalb eines Jahres erreicht. Dass dieser Vorjahresrekord in Pandemiezeiten unter erschwerten Arbeitsbedingungen bereits im November erreicht werden konnte, nimmt Chefarzt Professor Dr. Schütz zum Anlass, um seinem Team für den „hervorragenden Einsatz“ zu danken. zg

