Lautmalerei in 20 Sprachen

Speyer.So bunt wie ihr selbstgeschneidertes Outfit ist das Sprachengemisch, mit dem die vier Frauen ihre perfektionierte Gesangskunst transportieren. Ob japanisch, spanisch, portugiesisch, schwedisch, ostfinnisch, westfinnisch, oder auch mal „hebräisch mit arabischem Akzent“.

Die Berliner A-Cappella-Formation „Aquabella“ nimmt die rund 200 Besucher auf der Bühne in der fürs Kulturbeutel-Festival eingerichteten Heiliggeistkirche mit auf eine Weltreise, an Sandstrände in Brasilien, zur Kirschblüte in Japan, zu einer goldenen Jungfrau in Spanien oder an ein wunderschönes Fleckchen Erde“ in Bulgarien. Mit vokaler Perfektion, stimmiger Choreografie und charmantem Witz führen die vier Frauen ihre begeisterten Zuhörer musikalisch rund um den Globus, wobei die Anmoderation je nach Solopart oder Herkunft des Songs von einer Bella zur anderen Bella wechselt. 20 Jahre Bühnenerfahrung spiegeln sich in der exzellenten Programmgestaltung wieder.

Es wird schnell ersichtlich, warum „Aquabella“ als das renommierteste Vokalensemble Deutschlands gerühmt wird. Die vier „Stimmgrazien“, die seit 2006 Workshops für Chöre veranstalten, haben Lieder in 20 Sprachen im Repertoire und kredenzen heitere Gassenhauer ebenso stimmig wie voluminöse Hymnen, sporadisch nur unterfüttert mit Cajon, Tamburin oder Klangstäben. Bei vielen Liedern hilft ganz einfach die tiefe Altstimme von Nadja Dehn als Rhythmusgeber. Oder die auch schauspielerisch überzeugenden Sangesschwestern schnipsen nur im Takt mit den Fingern, bisweilen Kastagnetten ersetzend. Musikinstrumente würden ihre phantasievollen Lautmalereien nur stören. Einen Volltreffer landen die vier Vokalartistinnen mit ihrer Walzer-Interpretation des bekannten Songs Aisha.

Lied von Nina Hagen

In Pausen würden sie oft gefragt: „Könnt ihr auch auf Deutsch?“ Chorleiterin Bettina Stäbert, die mit ihrem weichen, dunklen Mezzosopran temperamentvoll Akzente setzt, verweist vor der ersten Zugabe auf die lange Suche nach einem für das Quartett geeigneten deutschen Volkslied und darauf, dass sie „bei Nina Hagen fündig wurden“. Das Ergebnis: „Du hast den Farbfilm vergessen“ ist zwar kein Volkslied, aber an diesem Abend das erste Gesangsstück, bei dem die Zuhörer den Text verstehen, auch wenn von der Nina Hagen-Version im lautmalerischen „Aquabella"-Arrangement kaum etwas übriggeblieben ist. Etwas schade, dass es im ICE aus Berlin nur ein deutsch gesungenes Lied nach Speyer geschafft hat und das Quartett von ihren Tourneen noch keine Canzone aus Bella Italia mitgebracht hat.

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 18.03.2019