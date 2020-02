Speyer.„Leben in einer digitalen Welt – Herausforderungen und Chancen“: Unter diesem Titel steht ein Vortrag der Volkshochschule am Donnerstag, 5. März, 17.30 Uhr im Vortragssaal der Villa Ecarius. Dabei wird erklärt, wo sich überall Veränderungen im Leben der Menschen durch die Digitalisierung vollzogen haben – von der Kommunikation bis hin zum Einkaufen, heißt es in einer Pressemitteilung. Warum ist Datenschutz mittlerweile ein so wichtiges Thema? Was sind Social Networks? Wie hat sich Bildung verändert?

Alle diese Fragen und viele mehr stellen sich im Kontext der Digitalisierung und sollen beantwortet werden. Es werden die wichtigsten Aspekte kurz umrissen, um eine möglichst umfassende Darstellung des Phänomens zu gewährleisten. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. zg

Info: Informationen gibt es unter www.vhs-speyer.de

