Die ländliche Szenerie entpuppt sich als fragiles Idyll, das von den Kollateralschäden des Krieges nicht verschont bleibt. Die Abwesenheit von Krieg bedeutet demnach keineswegs seine Nichtexistenz. Stattdessen verfügt Krieg, so lehrt dieser Roman, über die destruktive Eigenschaft, selbst die intimsten Bereiche menschlichen Erlebens zu zersetzen.

Arno Geiger liest im Alten Stadtsaal mit tiefer, monotoner Stimme. Doch untergründig beben die Emotionen – das lässt sich an Gestik und Mienenspiel wahrnehmen. Der österreichische Schriftsteller hat seinen aktuellen Roman auf der Grundlage von Briefen geschrieben, die er per Zufall auf einem Flohmarkt gefunden hat.

Beiläufig gewährt er Einblicke in einen zehnjährigen Rechercheprozess. „Ich bin ein langsamer Denker, aber ein schneller Schreiber“, bekennt Geiger. Deshalb habe er den Roman am Ende „in fünf Monaten rausgehauen“. Dabei habe er sich vor allem der Herausforderung zu stellen gehabt, im Umgang mit den politischen und historischen Fakten Korrektheit, zugleich aber künstlerische Intuition walten zu lassen. Ohne falsche Bescheidenheit urteilt er über seinen Roman selbst, dieser sei „unter erzählerischen Aspekten mein bestes Buch“.

Erschütternder Brief

Freilich wird der literaturinteressierte Besteiger der „Drachenwand“ mit einem Stoff konfrontiert, der ihm passagenweise die Luft raubt. Die Besucher der Lesung in Speyer halten den Atem an, als Arno Geiger den erschütternden Brief Oskar Meyers verliest, in dem jüdisches Schicksal in Zeiten von Rassismus und Verfolgung konkret wird und sich als „falsches Leben“ in einer „falschen Welt“ entpuppt. Es ist die besondere Leistung dieses Schriftstellers, sich auf Dokumente des Krieges gestützt und dennoch eine Welt im Kleinen ersonnen zu haben, in der glaubwürdige Figuren und emotionale Tiefe den Leser unmittelbar ansprechen.

Stadtsprecher Matthias Nowack, der Arno Geiger zu Beginn willkommen heißt, spricht mit Blick auf die „Drachenwand“ von „großer Literatur“. Die Besucher dieser Lesung stimmen seinem Urteil widerspruchslos zu.

Freitag, 20.04.2018