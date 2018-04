„Leben, lieben und sterben“

Anzeige

Speyer.Fast zärtlich lässt Hans-Helmut Görtz seine Finger über das dicke Buch mit dem abgewetzten braunen Ledereinband und den vergilbten Seiten gleiten. „In einem Kirchenbuch verbergen sich die Schicksale ganzer Dynastien“, verrät der Freinsheimer und schlägt vorsichtig ein Exemplar auf. Der Regional-Historiker hat zwei Jahre lang die ältesten Speyerer Kirchenbücher ausgewertet und sie zur Grundlage seiner Publikation über das Reichskammergericht gemacht – das dort bis zur Zerstörung der Domstadt im Jahr 1689 seinen Sitz hatte.

„Diese Matrikelbücher sind für Familienforschung die Quelle schlechthin“, erklärt der Leiter des Bistumsarchivs Thomas Fandel. So seien diese öffentlichen Verzeichnisse oft die einzigen Aufzeichnungen über die Existenz einer Person, da die Eintragungen unabhängig von Stand, Geschlecht und Vermögen gemacht worden seien. Neben Geburt, Taufe, Kommunion, Eheschließung und Tod sind auch Wohnort und Beruf der jeweiligen Person angegeben.

Reichskammergericht Seit seiner Gründung 1495 unter dem deutschen König und späteren Kaiser Maximilian I. bis zur Auflösung 1806 war das Reichskammergericht das oberste Gericht des Heiligen Römischen Reiches. Es hatte die Aufgabe, ein geregeltes Streitverfahren an die Stelle von Fehden, Gewalt und Krieg zu setzen. Der Sitz des Reichskammergerichts war zunächst Frankfurt. Es folgten die Stationen Worms, Augsburg, Nürnberg und Speyer. Dann ging es über Regensburg und Esslingen 1527 wieder nach Speyer, wo es bis zur Zerstörung der Domstadt im Pfälzischen Erbfolgekrieg tagte. Von 1689 bis 1806 war es dann in Wetzlar ansässig.

Interessante Persönlichkeiten

„Ich habe an einem Speyerer Ratsprotokoll von 1667 – der Zeit der letzten großen Pest in der Pfalz – gearbeitet. Weil ich mehr über die Menschen erfahren wollte, die in diesem Protokoll auftauchen, habe ich in den Taufbüchern nachgeschlagen“, erklärt Görtz. Dabei sei er auf so viele interessante Persönlichkeiten gestoßen, die dem Reichskammergericht angehörten, dass er sie in einer eigenen Publikation vorstellen wollte.