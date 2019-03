Speyer.Abwechslung, Geselligkeit und eine große Portion guter Laune gab es beim ersten Termin des neuen Malteser Demenzcafés im Quartiersbüro in Speyer-Süd (Windthorststraße18) zu erleben. Das Malteser-Team begrüßte bekannte Gesichter aus den drei bestehenden Café Maltas in der Stadt ebenso wie neue Gäste, die zum ersten Mal den Weg in ein Demenzcafé fanden.

Nach einem gemeinsamen Mittagessen zum Kennenlernen startete ein buntes Programm, welches die ehrenamtlichen Malteser Demenzbegleiterinnen rund um das Thema „Zeit“ aufgebaut hatten. Alle Gäste hatten große Freude an gemeinsamen Gedächtnisspielen, Gedichten und Sitztanz-Stücken für die Bewegung. Bei Kaffee und Kuchen ging der bunte Nachmittag zu Ende.

„Durch das Café Malta habe ich wieder Lachen gelernt“, berichtet eine Stammbesucherin den neuen Gästen. „Die regelmäßigen Treffen haben mich aus der Einsamkeit zu Hause rausgeholt und in der Gruppe kann ich richtig aufgehen“, schwärmt sie. Auch die ehrenamtlichen Helfer, die ein bis maximal zwei Besucher eng betreuen, freuen sich über das vierte Café Malta: „Die Arbeit macht wirklich Spaß und man bekommt durch den Kontakt mit den Senioren auch unglaublich viel zurück“, sagt eine Demenzbegleiterin.

Angehörige werden entlastet

Ab sofort öffnet das Café Malta in Speyer Süd jeden Montag zwischen 12 und 16 Uhr seine Türen für demenziell veränderte Senioren. Pflegende Angehörige werden in dieser Zeit entlastet. Neben dem gemeinsamen Mittagessen, kann auf Wunsch ein Fahrdienst organisiert werden. „Wir freuen uns sehr, dass wir mit insgesamt vier Demenzcafés in Speyer vielen demenziell veränderten Senioren und stark beanspruchten Angehörigen ein paar Stunden Lebensfreude schenken können“, sagt Bianca Knerr-Müller, Leiterin der Malteser Demenzdienste in Speyer.

Als gemeinnützige Organisation sind die Malteser auf Spenden angewiesen. Im Rahmen des Neujahrsempfangs hatten zahlreiche Speyerer gemeinsam mit der Stadt, Spenden für die Eröffnung des neuen Café Maltas gesammelt. Auch die Saliergesellschaft unterstützte die Einrichtung mit einer Spende beim Privilegienfest. Interessierte Café-Besucher und Helfer können sich bei den Maltesern melden. Um Anmeldung im Vorfeld wird gebeten. zg

